UPS, 35 Yıldır Türkiye’nin İhracatına Katkı Sağlamaya Devam Ediyor

UPS Türkiye, müşterilerine yüksek kaliteli lojistik hizmetleri sunmanın yanı sıra Türkiye'nin uluslararası ticaretine de katkı sağlıyor. Türkiye’de aynı anda yurt içi ve yurt dışı kargo hizmeti sunan; deniz, hava ve karayolunu kullanan ve bunun yanı sıra depoculuk hizmeti veren lojistik şirketi UPS, Türkiye’nin ihracat potansiyelini genişletmek ve Türkiye’nin büyümesini desteklemek amacıyla Export Akademi ve Kadın İhracatçı Programı gibi çeşitli programlar ve projeler geliştirdi.

T.C. Ticaret Bakanlığı ile başlattığı Export Akademi programıyla KOBİ'lerin ve girişimcilerin ihracat potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olan UPS, bugüne kadar 8000 KOBİ ve girişimciye eğitim verdi. Kadınların sınırları aşmasına ve işletmelerini küresel pazarlara genişleterek yeni gelecekler oluşturmalarını sağlamak amacıyla başlatılan UPS Kadın İhracatçı Programı, kadın girişimcilere yönelik eğitimler ve mentorluk fırsatları sunarak 8.500’den fazla kadının güçlenmesine destek oldu.

Müşteri odaklılık stratejisinin önemli bir parçasını oluşturan küresel filo büyütme çalışmaları kapsamında UPS, geçtiğimiz yıl sipariş verdiği sekiz adet Boeing 767-300F uçağını 2025 yılı itibarıyla filoya katmaya hazırlanıyor. Teslimatlar tamamlandığında filodaki toplam uçak sayısı 263’e ulaşacak. Yeni siparişler, UPS’in, verimliliğini, sürdürülebilirliğini ve güvenilirliğini artırırken müşterilerinin ihtiyaçlarını en yüksek standartlarda karşılama ve sektörün en modern filosuna sahip olma misyonunu temsil ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin çetiner

Son beş yılda 2 milyar dolar yatırım

UPS’in Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa Bölgesine son beş yılda 2 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını açıklayan UPS Türkiye Ülke Müdürü Engin Kolat şunları söyledi: “Türkiye’nin büyümesine ve ihracatına katkı sunmayı daima kendimize ilke edindik. Bu kapsamda 2016 yılında İzmir Aktarma Merkezi ve 2021’de ise İstanbul Avrupa Aktarma Merkezi projelerimizi tamamlayarak ticaretin, e-ticaretin ve e-ihracatın büyümesi adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik.

” UPS’in, 2018 yılında İGA yönetimi ile imzalanan 25 yıllık sözleşme kapsamında İstanbul Havalimanı’na yaptığı yatırım, küresel pazarlar arasında köprü oluşturma ve ülkenin büyüme hedeflerine katkı sağlama taahhüdünü güçlendiriyor.

Kolat, “Türkiye, stratejik konumu ve çeşitlendirilmiş ihracat dallarıyla dünyanın önde gelen ihracatçılarından biri olarak küresel ağımız içerisinde oldukça değerli bir yeri temsil ediyor. Türkiye’nin üretim gücü ve sağlam altyapısı sayesinde ülkemizden çıkan katma değerli ürünlerimizi küresel pazarlarla buluşturduğumuz için gururluyuz.

Türkiye, eşsiz konumu, yetenekli işgücü ve erişilebilir üretim maliyetlerinden yararlanarak ihracat performansını daha da artırma potansiyeline sahip. UPS, olarak buradaki ağımızı güçlendirip yatırımlarımıza devam ederek, müşterilerimize en yüksek kalitede lojistik çözümler sunmaya ve Türkiye’nin ihracat performansını arttırmaya katkı sağlayan güvenilir bir ortak olmaya devam edeceğiz” dedi.

UPS’te dijital dönüşüm

UPS, teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla müşterilerinin iş süreçlerini optimize etmelerine yardımcı oluyor. UPS’in akıllı lojistik çözümleri ve müşteri odaklı dijital hizmetleri sayesinde müşteriler, gönderilerini daha hızlı, verimli ve çevre dostu bir şekilde takip edebiliyorlar. Kendisini aynı zamanda bir teknoloji şirketi olarak tanımlayan UPS, işletmelerin, uçtan uca tüm lojistik hizmetlerini tek çatı altında ve dijital olarak yönetebilmesine imkân tanıyan entegre lojistik yönetim portalı UPS Smart’ı geliştirdi. Ayrıca, bu yıl hizmete sunduğu “İthalat Asistanım” uygulamasıyla müşterilerine dijital ortamda daha hızlı, kolay ve sorunsuz bir ithalat deneyimi sunuyor.

Kolat, “Bu gibi hizmetlerimizle manuel olarak yapılan birçok işlemi dijital platforma taşıyor ve hata oranlarını azaltıyoruz. Bu sayede müşterilerimize daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt veriyor, müşteri memnuniyetini artırıyoruz. Dijital dönüşüme öncülük etmek ve müşterilerimize eşsiz hız ve güvenilirlik sağlamak için teknoloji yatırımlarına odaklanmaya devam edeceğiz” dedi.

2050 yılına kadar küresel operasyonlarda karbon nötr hedefi

UPS, sürdürülebilirlik uygulamaları ve elektrikli araç kullanımı konusunda hem globalde hem de Türkiye’de önemli adımlar atıyor. Global olarak, uzun süredir çevresel sürdürülebilirlik konusunda öncü rol oynayan UPS, 2021 yılında şirket çapında yeni bir dizi ÇYS (ESG) hedefini duyurdu. Bunlar arasında 2050 yılına kadar küresel operasyonlarda kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarında karbon nötr olma taahhüdü de yer alıyor.

2035 yılı için belirlenen çevresel sürdürülebilirlik hedefleri arasında küresel küçük sipariş operasyonlarında teslim edilen paket başına karbon emisyonlarının yarı yarıya azaltılması, tüm tesislerin yenilenebilir elektrik enerjisiyle çalışmasının sağlanması ve küresel hava filosunda kullanılan yakıtın %30’unun sürdürülebilir havacılık yakıtı olması yer alıyor. Filosunda 13.000’in üzerinde alternatif yakıtlı ve ileri teknolojili araç bulunan UPS, ayrıca 2025 yılına kadar kara operasyonlarında %40 oranında alternatif yakıt kullanımı taahhüt ediyor.

Gönüllülük yoluyla çalışan katılımı ve UPS Vakfı aracılığıyla hayırsever bağışlarla sosyal etki sağlamaya devam eden UPS, 2040 yılına kadar 1 milyar insanın hayatını olumlu yönde etkilemeyi hedefliyor. Daha sağlıklı, temiz ve sürdürülebilir bir dünya sağlamak için 2030 yılına kadar 50 milyon ağaç dikmek de şirketin hedefleri arasında yer alıyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)