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Türkiye İki Bayramı Birden Yaşayacak

İstanbul bambaşka bir 23 Nisan kutlayacak. Ramazan Bayramın üçüncü gününde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleriyle çifte bayram kutlanacak. İstanbulluların ve özellikle çocukların buluşma yeri Maltepe Etkinlik Alanı olacak. ‘23 Nisan Çocuk Karnavalı’nda atölyeler, sihirbaz gösterileri, tiyatro oyunları ve konserler düzenlenecek. Çocuklar için Niloya, Arı Maya ve Kukuli sahne alacak. Hem çocuklar hem de onlara eşlik eden büyükleri de Aleyna Tilki konseriyle bayram kutlayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Nisan 2023 Perşembe 11:49
Türkiye İki Bayramı Birden Yaşayacak
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EĞLENCE SOKAKLARA TAŞACAK,İSTANBUL ÇİFTE BAYRAM YAŞAYACAK 

yükşehir Belediyesi (İBB), dini ve milli bayramımızın aynı güne denk geldiği 23 Nisan Pazar günü İstanbul’un dört bir yanında etkinlikler düzenleyecek. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın çocuklar için hazırladığı etkinliklerde coşku salonlara sığmayacak, sokaklara taşacak. Arnavutköy Kültür Merkezi’nde, Bağcılar Pazar Alanı’nda, Beykoz Küçüksu Mesire Alanı’nda ve Sarayburnu’nda birbirinden renkli ve heyecanlı etkinlikler düzenlenecek. İllüzyon gösterileri ilgiyle izlenecek, çocuklar survivor parkurlarında heyecanlanacak, Kral Şakir ve arkadaşları sahne alacak. Yüz boyamadan, palyaço gösterisine kadar pek çok etkinlik çocuklarla buluşacak. Dileyen tüm İstanbullular etkinlikleri katılabilecek.

İstanbul Times Haber Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

KÜLTÜR MERKEZLERİ ÇOCUKLAR İÇİN AÇIK OLACAK

Bayramı sanatla zenginleştirmek isteyen İstanbullu minikler için 23 Nisan’da İBB Kültür Merkezlerinin sahneleri de açık olacak. Ücretsiz çocuk oyunları sergilenecek. Şehir Tiyatroları sahneleri de perdelerini çocuklar için açacak. Hem çocukları hem de yetişkinleri müzikal bir yolculuğa çıkaran senfonik masal “Fonikler Köyü”, 15.00’te CRR’de sahnelenecek.

CUMHURİYET OTOBÜSÜ YOLA ÇIKIYOR

“Demokrasi Yüzyılı” etkinlikleri kapsamında tüm yaz boyunca İstanbul yollarında olacak “Cumhuriyet Otobüsü” 23 Nisan Pazar günü 12.30’da Sarayburnu’ndan yola çıkacak. Bayram coşkusunu yaşamak isteyen İstanbulluların katılımıyla saat 11.00’da başlayacak programda İBB Bandosu eşliğinde hareket edecek otobüsün ilk durağı Tuzla Sahil Tören Alanı olacak.

METROLARDA ATA BAYRAKLARI

Kutlamalar kapsamında Metro İstanbul araçları, Ata bayrakları ve yolculuk kurallarının yer aldığı ilkokul fişleri ile süslenecek. Müze Gazhane, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde çocuklar için gün boyu etkinlikler düzenlenecek. İSBAK da İstanbul’daki ilkokul ve ortaokul önlerinde yer alan Erişilebilir Yaya Butonlarındaki “uyarı seslerini” çocuk sesiyle değiştirerek çocuklara eğlenceli bir bayram hediyesi sunacak.

KİTAPLAR ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’nın Hataylı minikler için kuracağı Oyun İstanbul ve Yaban İstanbul Oyun Alanı’nda çocuklar keyifli anlar geçirecek. Depremzede çocuklar, İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’nün Gezici Mobil Kütüphane’den armağan edeceği kitaplarla farklı dünyalara yelken açacak.

MALTEPE’DE KARNAVAL HAVASI

İstanbul’a çifte bayramı yaşatan etkinliklerde büyük buluşma ise Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek. Birbirinden renkli ve eğlenceli aktivitelerin düzenleneceği Maltepe’deki ‘23 Nisan Çocuk Karnavalı’nda çocuklar eğlenceye doyacak, yetişkinler de bayram coşkusuna ortak olacak. Saat 11.00’den itibaren DJ Müzik, Kids Zumba, Arı Maya, Mahalle Evleri Çocuk Korosu, Çocuk Tiyatrosu Müzikali "Niloya", Mehmet Erbil ile Masal Tiyatrosu Çocuk Tiyatrosu Müzikali "Kukuli" etkinliklerinin yanı sıra atölyeler, illüzyon ve cambaz gösterileri düzenlenecek. 15.00’de ise sahneye Aleyna Tilki çıkacak. Sevilen şarkılarıyla çocukları ve yetişkinleri, bayram coşkusunda buluşturacak.

HATAYLI ÇOCUKLARA BAYRAM SÜRPRİZİ

İBB, Hataylı çocukların yüzlerini güldürüp bayramlarını kutlamak için il merkezi ile Antakya, Samandağ, Defne, Yeşilpınar, Kırıkhan ve İskenderun’da çocuklar için etkinlikler düzenleyecek. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, 25 Nisan’a kadar Hataylı çocuklara ve gençlere çifte bayram yaşatacak. İBB Kültür’ün; Film Kooperatifi, Oyuncular Sendikası ve Zorlu Çocuk Tiyatrosu ile yaptığı iş birliği sonucunda palyaço gösterisi, çocuk ve yetişkin film gösterimleri, akıl oyunları atölyeleri, tiyatrolar ve Gençlik Filmleri Festivali düzenlenecek.

HATAY’DAKİ 23 NİSAN ŞENLİĞİ 3 GÜN SÜRECEK

Hatay’daki 23 Nisan şenliği, 24-25 Nisan’da da devam edecek. Sadri Alışık Tiyatrosu’nun “La Fonten Orman Mahkemesinde” adlı oyunu da minik Hataylı sanatseverler için iki gün sahnede olacak. İBB Kültür, hayal gücünü sığdırdığı dayanışma tırı ile de mahalle mahalle, köy köy gezecek. Dayanışma tırının mobil sahnesi, hem çocuklar hem de yetişkinler için pek çok etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

Kaynak.İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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