Niğde’nin En Lezzetli Festivali 6 Ekim’de Başlıyor

NİĞDE GASTRONOMİ FESTİVALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Tadımlar, Yarışmalar, Gastronomi Sohbetleri, Konserler

Festival katılımcıları, üç gün boyunca Niğde'nin özgün yemeklerini, coğrafi işaretli ürünlerini ve geleneksel tatlarını keşfetme fırsatı bulurken, aynı zamanda yemek yarışmaları, atölye çalışmaları, ünlü şeflerden gastroshow’lar, gastronomi sohbetleri ve konserlerle benzersiz bir deneyim yaşayacak.

Yemek, müzik ve eğlencenin bir arada olacağı Niğde Gastronomi Festivali, 6 Ekim’de Semicenk, 7 Ekim’de Zara, 8 Ekim’de ise Tefo&Seko ve Sefo konserlerine ev sahipliği yapacak.

Sahip olduğu köklü tarih mirası, medeniyetlerin buluştuğu özgün dokusu, bereketli topraklarında eşsiz bir tat ve aroma kazanan coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel mutfak geleneğiyle turizmde gözde bir destinasyon olan Niğde, şehrin zengin mutfak kültürünü keşfetmek isteyen herkesi festivale bekliyor.

Festivale Tüm Türkiye Davetli

Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşları festivale davet eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Niğdemizi her anlamda tanıtmak, var olan potansiyellerimizi ortaya çıkarmak için farklı alanlarda festivaller düzenlemeye devam edeceğiz. Ünlü şeflerin katılımı ile çok farklı etkinliklerin düzenleneceği gastronomi festivalimize ülke genelinde tüm vatandaşlarımızı davet ediyor, Niğdemizin tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürünü, gastronomi unsurlarını tanımalarını istiyoruz” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)