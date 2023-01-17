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EMNİYET EDS ile Halkına Tuzak Kurmaktan Vazgeçsin

Daha önce araç çekmeleri ile halkı canından bezdiren Emniyet Müdürlüğü bu seferde haber ihbar hattımıza çok sayıda 70 Mk.lik hızla gidilen yerde 82 km hız yaptın al sana 427 TL trafik ceza makbuzu denilerek araç sürücülerine EDS İle çok sık ceza ödemeleri gönderilir oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ocak 2023 Salı 17:10
EMNİYET EDS ile Halkına Tuzak Kurmaktan Vazgeçsin
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OKURUMUZ H.H.Ç BAŞINDAN GEÇENLERİ ŞU ŞEKİLDE ANLATMIŞ

“Hükümet sürekli duble yol yaptık,her evde son model araç var diyerek güzel işlere imza attığını ifade ederek övünüyor.

Bugün yollar duble ve yeni araçlar var 70 kg. hız nede demek oluyor. On bir hafta için kim tarafından koyulan saatte 70 km.hız ile gidilen bir terde 82 ile gidilmesine karşın 12 km. hız aşımından dolayı hemen EDS ile otomotik olarak 427 TL trafik cezası kesilmesi hoş değil. Madem ki yollar duble mademki araçlar yeni o halde hızlar neden 70 KM/ saat..

EMNİYET HALKINA TUZAK KURMAZSINİ, HIZ LİMİTLERİNİ BÜYÜK VE OKUNUR ŞEKİLDE İLGİLİ YERLERE TABELA ŞEKLİNDE ANONS ETSİN…

İnsanlar zaten zor şartla altında ailesini kimseye muhtaç ettirmeden bir yaşam sürmek istiyorlar. Emniyetin her yere EDS takarak adeta halkına tuzak kurması kabul edilebilir değil. Ben ailemin geçimini sağlamak adına aracım ile her gün 14 saat İstanbul’un sokaklarında dereksiyoın sallıyorum. Araçlar yeni yıllar güzel biz bir de nerede hız 70 nerede80 diye onu mu düşüneceğiz? Zaten biz yaşımız gereği gereksiz hız yapacak değiliz.

Örnek vermek gerekirse 10 gün içinde 2 kez kez 70 km. ile gitmem gereken yerde 82 km. hız ile gittiğimden dolayı tam 427 TL trafik cezası yemişim. Bunu da adresime gelen EDS Makbuzundan anlıyorum.

Emniyet Genel Müdürlüğü halkına ceza kesmek için tuzak kuracağına hız sınırlarının olduğu yere uyarı levhaları asarak halkın kurallara uymasına öncülük etsin.

Son günlerde İstanbul’da haber ihbar hatlarımıza bu konuda çok sayıda şikayet geldiği için bu çalışmayı yaparak konuya dikkat çekme gereği duyduk.

Kurallara uymaya evet ama sürücülere EDS işle tuzak kurmaya hayır. Bir de hız sınırı var ise Emniyetin ilgili kurumları gece gündüz okunacak şekilde orada uyarı levhaları ile ilgililer uyarılmalıdır. Hükümetin amacı ceza kesip gelir elde etme yollarına sapmamalıdır.

İstanbul Times Gazetesi olarak bize aktarılan bu konuyu en geniş manada Emniyet yetkililerine aktarmak adına elimizden gelen çalışmaları yapacağız.

Bu halk zaten içtiği suda,kullandığı akaryakıtta,direkt olarak en üst şekilde direkt vergi olarak görevlerine yerine getiriyor.Bunlar yetmez miş gibi bir de sana 70 km.lik bir hız belirledim sen 82 KM hız ile gittin ver bana 427 TL ceza demek adil ve doğru değildir.

Emniyet yetkilileri halkı tuzağa çekip ceza almaktan vazgeçsin. İlk olarak hız limitlerini yol ve araç modelleri ile olumlu hale getirsinler. Herkesin 90-100 Km hız hile araç kullandığı bir yerde sizin 70 ‘de diretmeniz halinde diğer sürücüler zaten kornaları ile sizi yavaş gittiğinize pişman ediyorlar.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 17.01.2023 17:19
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