Ekrem Başkan :Gelecek Tahayyülünü Hacıbektaş'ta Paylaştı

İMAMOĞLU: YOLUNUZ, YOLUMUZ AÇIK OLSUN

İBB iştiraki KİPTAŞ’ın üstlendiği Mihmandar projesini yerinde inceleyen İmamoğlu, ziyaretlerinin son noktası İlicek Köyü’nde önemli mesajlar verdi. Ülke ekonomisinin savaş halindeki ülkelerden bile geride olduğunu belirten İmamoğlu, “Bu beceriksizliği, bu kötülüğü hep beraber ortadan kaldırmak adına, yerelden başlayan başarılarımızı daha hızlı, daha güçlü, daha hatasız, daha eksiksiz, daha düzgün tasarlayarak planlayarak genele taşımanın yolculuğu yeniden başlıyor. Onun için 2024 hepimiz için çok önemli” dedi. Ortaklaşan bir akılla geleceği tasarlamaları gerektiğini kaydeden İmamoğlu, “Bulduktan sonra da inşallah hep birlikte ayağa kalkıp, güçlü bir şekilde hedefe menzile birlikte yürüyeceğiz. Yine kol kola olarak inşallah bunu başardığımızda ondan sonra yeni bir yerel yönetim kabiliyeti, yerel yönetim gücü ortaya koyduğumuzda bir sonraki seçime amasız, fakatsız, keşkesiz, ‘tüh ya şunu niye yaptık’ demeden, eksiksiz, güçlü bir şekilde kazanmanın yolculuğunu ortaya koyacağız” diye konuştu. “Hem güzel ortamınızı sizlerle paylaşmış oldum hem de kısa bir gelecek tahayyülünü sizinle paylaşmış oldum” diyen İmamoğlu, “İnşallah seneye bambaşka daha farklı, çok daha güzel, çok daha umutlu, çok daha huzurlu şekilde Hacı Bektaş-ı Veli'nin huzuruna gelmeyi bize Allah nasip etsin. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Yolunuz, yolumuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hacıbektaş / Kırşehir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacıbektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerine katılmak için geldiği Hacıbektaş’taki ikinci gününü de ziyaretlerle geçirdi. İmamoğlu, ilk ziyaretini Hacı Bektaş’ı Anma Etkinliklerini 1964’ten 1980’lere kadar gerçekleştiren Hacıbektaş Veli Kültür Derneği Genel Merkezinde yaptı.

ÖVÜNEN DEĞİL SORUMLULUĞUMU YERİNE GETİRMİŞ BİR BELEDİYE BAŞKANI OLARAK GELİYORUM

Dernekteki konuşmasında yaklaşık 400 belediyeye destekler sunduklarını bilgisini veren İmamoğlu, Hacıbektaş'a hizmeti bütün ülkeye yapılan bir hizmet olarak gördüğünü söyledi. “Bu bizim sorumluluğumuz” diyen İmamoğlu, “Hatta ihmal edilmiş bir şeyi döndürme yani bir hayata geçirme projesi kabul edin.

Kamu olarak ihmalimiz. Dolayısıyla biz de bir devlet kurumuyuz. Onu yapıyoruz.Bu yönüyle ben hani kendimi gelirken buraya hizmet etmiş de onunla övünen değil, sorumluluğumu yerine getirmiş bir belediye başkanı olarak geliyorum. Onu ifade edeyim. Yani bir sorumluluk vardı. Bu sorumluluğu üstlendi, yerine getirdi. Onun gönül rahatlığıyla geliyorum. Onun öyle algılanmasını da isterim. Başka türlüsünü hiç düşünmem. İnşallah daha güzel hizmetler ederiz. Daha kalıcı sistemler düzenler, sizlerin önderliğinde, buranın ev sahiplerinin kabiliyetleriyle düzenlenir. Biz de onlara destek olmaya devam ederiz” ifadelerini kullandı.

SICAK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDİLER, İMAMOĞLU’NU BEKLEDİLER

Hacıbektaş Veli Kültür Derneği Genel Merkez’indeki ziyaretin ardından İmamoğlu’nun bir sonraki durağı yaklaşık 300 metre mesafede bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı oldu. Hünkar’ın huzuruna doğru yolları adımlayan İmamoğlu, sıcak havaya rağmen kendisini bekleyen Hacıbektaşlıların ve ülkenin dört bir köşesinden ilçeye gelenlerin sevgi seliyle karşılaştı. Alkışlar ve sevgi gösterileri eşliğinde ilerleyen İmamoğlu, hatıra fotoğrafları isteklerini yerine getirdi.

Hacı Bektaş-ı Veli’nin dergahına geçen İmamoğlu, Hünkar’ın huzuruna çıkarak dua etti. Dergahın çeşmesinden su içen İmamoğlu, ziyaretinde Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nın arka bahçesinde bulunan ve dergaha ulaşmadan söndürülen yangın alanını da inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İLK ZİYARETİMDE HACIBEKTAŞ’IN İHMAL EDİLDİĞİNİ GÖRMÜŞTÜM

İBB Başkanı İmamoğlu, Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’ndaki ziyaretinin ardından, İBB iştiraki KİPTAŞ’ın üstlendiği Mihmandar projesinin şantiyesine hareket etti. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt tarafından gelinen süreçle ilgili bilgi alan İmamoğlu, örnek daireyi gezdi. İki günlük ziyaretiyle ilgili basın mensuplarına değerlendirme yapan İmamoğlu, Hacıbektaş’ın manevi atmosferiyle çok kıymetli olduğunu söyledi. “Burada, bu güzel toprakların, Anadolu'nun, bu milletimizin belki en değerli geçmişini simgeleyen Hacı Bektaş-ı Veli’nin ebedi istirahatgahı burada. Buranın her yıl yüz binlerce ziyaretçisi var. Belki ileride bu ziyaretçisi daha da artar. Tabii bu tür merkezleri hepimizin, devletin bütün kurumları özenle takip etmeli ve ben ne yapabiliyorum buraya diye düşünmeli. Bu konuda ilk ziyaret anımızdan itibaren ne yazık ki Hacıbektaş'ın bu anlamda ihmal edildiğini tespit etmiştim ve çok üzüntü duymuştum” dedi.

“DEVLETİMİZİN BÜTÜN KURUMLARINI DA GÖREVE ÇAĞIRIYORUM”

İBB’nin 400’ün üzerinde belediyeye desteklerde bulunduğunu bir kez daha anımsatan İmamoğlu, “Burasını bir belediye gibi görmedik. Burası hem maneviyatıyla, inanç merkezi olmasıyla hem de dediğim gibi Hacı Bektaş-ı Veli'nin ismiyle anılarak burada neredeyse milyona yakın insanın ziyaret ettiği bir yer olmasıyla özenli adımlar attık. İlçe belediye başkanımızla oturduk, tartıştık, konuştuk. Temel ihtiyaçlarını; çevreye dair, altyapıya dair; özellikle yol, kaldırım, meydan, peyzaj, gibi hususlarına hızlıca dokunduk. Güzel bir iş birliği yürüttük ve gerçekten Hacıbektaş 2020’denen bugüne çok özel bir yere evirildi. Ben bu konuda devletimizin bütün kurumlarını göreve çağırıyorum. Bu ve buna benzer noktaları hassasiyetle değerlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

ANADOLU'YA DA ÖRNEK OLMA GİBİ BİR MİSYONU ORTAYA KOYDUK

İmamoğlu açıklamasına şöyle devam etti: “Tabii bununla yetinmedik. Bir de böyle bir projeyi geçen yıl ziyaretimde arkadaşlarımla paylaştım. Çünkü bu tür noktalarda barınma alanları, ziyaret eden insanların ilgisini besleyecek bir mekanizmayla nasıl bir proje geliştiriliri kafamda yorarken biz böyle bir işe KİPTAŞ ki bu konuda çok marifetli bir kurumumuz. Anadolu'ya da örnek olma gibi bir misyonu ortaya koyduk ki şu an başka illerde de proje hazırlıkları olan bir kurumumuz KİPTAŞ. Burada da çok özenli bir çalışmayla hem Hacıbektaş'ın mimari dokusuna, bundan sonraki yapılaşmasına nasıl katkılar sunabiliriz diye bir düşünce ortaya koydum. Arkadaşlarım çalıştılar.

Burada yine belediyenin ihaleyle satışa çıktığı bir araziyi ihalede alarak bir proje geliştirdik. Bugün projenin artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Geçen sene kasım ayında temelini atmıştık. Çok değerli bir çalışma yürütülüyor. Burada sadece konutlar olmayacak. Bu konutlar aynı zamanda biraz daha kolektif bir anlayışla biraz daha paylaşım usulüyle gelen kıymetli ziyaretçilerin konakladığı, ağırlandığı bir yere dönüşecek. Onun için adı da Mihmandar. O mihmandarlık duygusunu, hissiyatını gösteren bir projeye evirildi”

EN ÇOK GURUR DUYACAĞIM HİZMETLERDEN BİRİSİ

“Projeyi bir sosyal proje olarak da tasarladık. Çünkü içinde kreşi olan, içinde aşevi olan, aynı zamanda kendi döner sermayesiyle yine Hacıbektaş'a hizmet sunan da bir yapıya dönüştürdük Burayı. KİPTAŞ çok manevi bir şeyimize imza atacak ve buradan bence manen de madden de kazanım elde etmiş olacak. Yüklenicimiz sağ olsun çok temiz pırlanta gibi bir işçilikle ve buraya özenli bir proje kazandırarak firma olarak da prestijli bir dokuya imza atmış olacak. Dolayısıyla hem Hacıbektaş Belediyesi hem KİPTAŞ hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem yüklenicimiz, hep birlikte çok özenli bir projeye imza atıyoruz.

Bugün kaba inşaatı bitti. Örnek daire çalışmaları sürüyor. Sosyal alanların ki etrafında da çok güzel bir yeşil alanımız da olmuş. Bütün bunların bitmesiyle beraber inşallah 2024 yılında birçok sevinçli haberin yanı sıra burada da güzel insanların konakladığı, ziyaretlere geldiğinde huzurlu bir şekilde kaldığı ve fayda verdiği her yönüyle kazan kazan diyebileceğimiz ama maneviyatıyla kazan diyebileceğimiz projeyi gerçekleştirmenin onurunu yaşıyorum. Hacıbektaş'a hizmet etmek Ekrem İmamoğlu şahsiyetinde belki de en fazla onur duyacağı, gurur duyacağı hizmetlerden birisidir. Vesile olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz.”

BİRLEŞMENİN KÖTÜSÜ OLMAZ AMA…

İmamoğlu, bir gazetecinin “Turizm Bakanı, buradaki etkinliklerin 2024'te 16 Ağustos'ta yapılacağını ve birleştirileceğini söylemişti. Siz bunu nasıl karşılıyorsunuz” yönündeki sorusunu şöyle yanıtladı. “Birleşmenin kötüsü olmaz. Sadece birleşmenin usulüne ve üslubuna bakmak lazım. Bakınız burada ki bugün de ziyaret ettiğim bir dernekle ki dün de belediye başkanımız 60’ncı yılını kutladıkları ve anma etkinliklerini ifade ettikleri bir tören düzenlediler. 60 yıldır etkinliği düzenleyen, buranın insanları, yaşayanları, Alevi Bektaşi kültürünü yaşatan milyonlarca insanımızı eğer işin odağına koyarsanız, merkezine koyarsanız, gelsin bu etkinlikte Turizm Bakanlığı da birleşsin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de birleşsin.

Ama buranın bir tane ev sahibi var. O da başta Hacı Bektaş-ı Veli'nin sevenleri, yarenleri ve Alevi Bektaşi kültürünün temsilcileri, kurum kuruluşları, belediyesi onların önderliğinde onlara yol veren, destek veren, katkı sunan bir kurumlar biçiminde eğer Kültür Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer bütün kurum kuruluşlar destek olacak bir biçimde olduğu takdirde muazzam bir şey olur. Ben Sayın Bakan'ı alkışlarım. Ama hadi siz kenarda durun, bunu biz yapacağız dediğiniz an burada başka bir kritik tartışmayı ve kaos var edersiniz. Umuyorum böyle bir düşünce akıllarında yoktur. Birleşme, buluşma derken tam da Hacı Bektaş-ı Veli'nin kültürüne ve dünyaya bıraktığı felsefeye, mesajlara uygun bir birleşme ve buluşmayı tasarlıyorlardır.

Eğer öyle tasarlanıyorsa ben şimdiden Sayın Bakanı tebrik ederim. Umuyorum 2024’de öyle bir buluşmayı hep birlikte burada yaşarız. El ele, kol kola, omuz omuza bir olmak, iri olmak, diri olmak…”

ARZU ETMEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALDIK, EKSİKLERİMİZ VAR, HATALARIMIZ OLDU

Ziyaretini İlicek Köyü’nde sonlandıran İmamoğlu, köy halkı tarafından alkışlarla karşılandı. Muhtarlık binasının önünde konuşma gerçekleştiren İmamoğlu, Atatürk’ün cumhuriyet düşüncesinde Hacıbektaş’tan etkilendiğini söyledi. “Cumhuriyet bizim, birlik ve beraberliğimizi tesis eden en büyük projedir” diyen İmamoğlu, “Onu bizim koruyup, kollayıp geliştirme zorunluluğumuz vardır. Bazı aksaklıklar yaşıyor olabiliriz. Arzu etmediğimiz sonuçları aldık, eksiklerimiz var, hatalarımız oldu.

Bunları düzelteceğiz. Bunları düzelteceğiz. Büyük bir mücadele vereceğiz. Cumhuriyetimizi geliştirmek için, demokrasimizi geliştirmek için, geleceğin ihtiyaçlarını karşılamak için eğitimden teknolojiye, adaletten tarıma, aklınıza gelebilecek her hususta ülkemizin potansiyelini daha yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

SAVAŞ İÇİNDE OLAN ÜLKELERİN EKONOMİSİ BİLE BİZDEN KATBEKAT İYİ ŞU ANDA

Ülkenin çok yetenekli insanlara sahip olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Bu ülkenin kaynakları vardır. Ama ne yazık ki iyi yönetilmediği için bugün dünyanın en sıkıntılı ekonomilerinden birisiyle karşı karşıyayız. Savaş içinde olan ülkelerin ekonomisi bile bizden katbekat iyi şu anda. Dünyanın en zor durumda dediğimiz ülkeleri bile ne yazık ki bizim yaşadığımız enflasyonu yoksulluğu ve işsizliği yaşanmıyor” dedi.

KAFAMIZDAKİ FİKİRLERİ ORTAYA KOYACAĞIZ

İmamoğlu, şöyle devam etti. “O bakımdan bu beceriksizliği, bu kötülüğü hep beraber ortadan kaldırmak adına, yerelden başlayan başarılarımızı daha hızlı, daha güçlü, daha hatasız, daha eksiksiz, daha düzgün tasarlayarak planlayarak genele taşımanın yolculuğu yeniden başlıyor. Onun için 2024 hepimiz için çok önemli. Yerel seçimlerine giderken doğruları yapmak zorundayız. Omuz omuza verip, kol kola verip kafamızı hep beraber ortaya döküp diyeceğiz ki kafamızdaki fikirleri ortaya koyacağız, ortaklaşan bir akılla geleceği tasarlayacağız.”

AMASIZ, FAKATSIZ, KEŞKESİZ,

“Bizim partimiz zaten bize demokrasiyi gösterir. Ben bilirimden uzak bir partidir partimiz.

Ben değil biz biliriz diyen bir partidir. Onu sağlamalıyız. Oturacağız, ortaklaşacağız, konuşacağız. Ve göreceksiniz inşallah başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde güçlü bir başarıyı birlikte elde edeceğiz. Buna yol yürümemiz için atmamız gereken güçlü adımlar var. Onun da çabasını aile içinde, yuva içinde tartışarak konuşarak bulacağız. Ve bulduktan sonra da inşallah hep birlikte ayağa kalkıp, güçlü bir şekilde hedefe menzile birlikte yürüyeceğiz.

Yine kol kola olarak inşallah bunu başardığımızda ondan sonra yeni bir yerel yönetim kabiliyeti, yerel yönetim gücü ortaya koyduğumuzda bir sonraki seçime amasız, fakatsız, keşkesiz, tüh ya şunu niye yaptık demeden, eksiksiz, güçlü bir şekilde kazanmanın yolculuğunu ortaya koyacağız.”

“MİLLETİN KAZANIMLARINI KALICI HALE GETİRMENİN İŞİ HENÜZ BİTMEDİ”

“Biz doğruları yapmak zorunda olan insanlarız. Doğruları yapmak zorunda olan insanlarız. Cumhuriyete borçluyuz. Allah nasip etti, dünyanın en güzel şehrinden ben belediye başkanıyım. Bundan daha güzel bir makam yok. Bundan daha ulvi bir makam yok. Keyfini, onun gururunu anlatamam. Ama bizim işimiz makam değil, bizim işimiz, milletimizin kazanması. Makamlar gelir geçer, milletin kazanımlarını kalıcı hale getirmenin işi henüz bitmedi.

Bu bağlamda yolculuğumuz büyüktür. Buradan hem niçin geldiğimizi sizinle paylaşmış oldum. Hem güzel ortamınızı sizlerle paylaşmış oldum hem de kısa bir gelecek tahayyülünü sizinle paylaşmış oldum. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. Buraya geldik, dualar ettik. Hep beraber güzel temennilerde bulunduk, umut ediyorum ki hem kişisel hem ailemizle ilgili hem işimiz gücümüzle ilgili hem milletimizle ilgili hem de insanlık için ettiğimiz bütün güzel duaların kabul olmasını diliyorum.

İnşallah seneye bambaşka daha farklı, çok daha güzel, çok daha umutlu, çok daha huzurlu şekilde Hacı Bektaş-ı Veli'nin huzuruna gelmeyi bize Allah nasip etsin. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Yolunuz, yolumuz açık olsun.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA)