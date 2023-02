Bu Müdür Çoban Ve Çiftçi Dostu,Bir Çoban'a Ben Müdürüm Deyince Ne Oldu ? (VİDEOLU)

İstanbul Times Gazetesi Ve İstanbul Times Tv olarak şu an bütün dünya ile beraber ülkemizin çok ihtiyaç duyduğu tarım ürünleri ve et konusunda en yetkili merci olan Tarım Orman Bakanlığı Kırklareli İl Müdürü Çoban ve Çiftçi dostu Mehmet Aksoy'u ziyaret ederek Tarım ve Hayvancılık konusunda faydalı bir söyleşi yaptık. Karadağ'da neden et alıyoruz soruma biz orada et almıyoruz. Sadece Bosna'ya destek olmak için orada biraz ithalatımız var ama Karadağ'da Karkas et ithalatı yok dedi.