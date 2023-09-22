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Orıgın, Ultra Hızlı Elektirikli Araç Şarj Cihazlarının Üretimine Başlıyor

Türkiye’de elektrikli araçlar için ultra hızlı şarj istasyonları üretimine başlayan ORIGIN, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin desteğiyle Türkiye'nin sürdürülebilir ulaşımda liderlik yapma vizyonuna katkı sağlamayı amaçlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Eylül 2023 Cuma 09:49
Orıgın, Ultra Hızlı Elektirikli Araç Şarj Cihazlarının Üretimine Başlıyor
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Elektrikli araçlar (EV) için yenilikçi şarj çözümleri sunan teknoloji şirketi ORIGIN, Türkiye'deki son teknoloji ultra hızlı şarj istasyonlarının üretimine resmi olarak başlıyor. Bu önemli adımla e-mobiliteyi ileriye taşıma konusundaki kararlılığını vurgulayan ORIGIN, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin yatırım süreçlerinde sağladığı destekler için bir örnek teşkil ediyor.

Türkiye genelinde stratejik olarak konumlandırılan yeni ultra hızlı şarj istasyonları, elektrikli araç şarj alanını yeniden tanımlamaya aday. İleri teknolojiye dayalı ve hız odaklı olan bu istasyonlar, EV sahiplerine yüksek şarj hızları sağlayarak, şarj sürelerini önemli ölçüde azaltıyor ve sürücüler için kullanım kolaylığı sağlıyor.

ORIGIN Türkiye Yöneticilerinden Ömer Yavuz Göl ve Ömer Derya Dinç “Türkiye'de ultra hızlı şarj istasyonlarının üretimine başlamak bizi heyecanlandırıyor. Bu başarı, ülkemizdeki büyüyen EV sahibi topluluğuna güvenilir ve verimli şarj çözümleri sunma konusundaki kararlılığımızın bir kanıtı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ne bu dönem boyunca süregelen destekleri için içten teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, “Türkiye mobilite ekosisteminin dönüşümünde sürdürülebilirlik öncelikleri ile elektrikli araçlara olan ilgi hızla artıyor. Bu minvalde, araçların kullanıcı nezdinde yaygınlaşması için önemli unsurlardan olan elektrikli araç şarj ünitelerinin sayısı ve üretimi de önem kazanıyor.

Bu ünitelerin ülkemizde üretimi sektörün gelişimi açısından kritik önem taşımakla beraber Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak önceliklerimizdendir. Sıfırdan yatırım ile şarj istasyonlarının ülkemizde üretimine başlayan ORIGIN şirketine ‘hoş geldiniz’ der, bu yatırım ile sektörün büyümesine katkılarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

EV’nin yaygınlaşamamasının ana nedenlerinden biri; şarj altyapısı erişilebilirliği ve verimliliği. Sürdürülebilir ulaşıma doğru bir geçişi hızlandırmayı amaçlayarak, daha yeşil bir geleceğe katkı sağlayacak ORIGIN'in ultra hızlı şarj istasyonları; kullanıcı dostu arayüzler, elektronik koruma, doğrudan akım ile iki üniteyi aynı anda şarj etme yeteneği, sağlam güvenlik protokolleri, muhafazada iç mekan iklim kontrolü, sorunsuz servis sağlama yeteneği ve çeşitli konektör seçenekleri gibi gelişmiş özelliklere sahip. ORIGIN, güvenilirlik ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığı açısından EV sahiplerinin en yüksek endüstri standartlarına uygun teknoloji kullandığından emin olarak araçlarını şarj edebileceklerini garanti ediyor.

Araştırma ve geliştirmeye devam eden ORIGIN, güvenilir şarj istasyonları üreterek Türkiye'nin şarj altyapısını geliştirmede önemli bir rol üstlenmek istiyor. Bu çaba, Türkiye'nin sürdürülebilir ulaşımda liderlik yapma vizyonuyla uyumlu bir şekilde, karbon emisyonlarını etkili bir şekilde azaltmayı amaçlıyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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