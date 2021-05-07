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İmamoğlu’ndan Hanife Ayhan'a Dua : “Senin Sofran Demokrasiye Uğurlu Geldi”

YSK, 6 Mayıs 2019’da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını, hukuk dışı bir kararla iptal etti. İmamoğlu, iptal kararını yolda aldı. O gün, Ramazan’ın ilk iftarını yapmak için Sultanbeyli’de, Hanife-Bilal Ayhan çiftinin 3 çocuğuyla birlikte ikamet ettiği eve konuk olan ve orucunu açan İmamoğlu, aynı gece Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde İstanbullularla buluşup, Türk siyasi hayatına damga vuran bir konuşma yaptı. 23 Haziran 2019’da yenilenen İstanbul seçimlerini, ezici bir farkla kazanan ve dünya siyasi tarihinde bir ilk olacak şekilde, aynı yıl içinde ikinci kez İBB Başkanı seçilen İmamoğlu, 6 Mayıs 2019’dan tam 2 yıl sonra, yine bir Ramazan gününde, yeniden aynı adrese, yeni bir “vefa ziyareti” gerçekleştirdi. İmamoğlu, 2 yıl önce olduğu gibi, canlı yayınla kamuoyuna seslendi. Ailenin annesi Hanife Ayhan’a dualarını ileten İmamoğlu, duygularını, “Senin sofran demokrasiye uğurlu geldi. Bir karar alındı ama, geldik, soframızda iftarımızı açtık; uğurlu geldi. Bu şehre de inşallah uğurlu gelecek. Senin yüzünü de mahcup etmeyeceğiz” sözleriyle dile getirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mayıs 2021 Cuma 09:05
İmamoğlu’ndan Hanife Ayhan'a Dua : “Senin Sofran Demokrasiye Uğurlu Geldi”
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Tarih: 6 Mayıs 2019 Pazartesi. 31 Mart 2019’da gerçekleştirilen yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen, ancak Türkiye demokrasi tarihine leke olarak geçen hukuksuzluklar nedeniyle mazbatasına 17 Nisan 2019’da kavuşabilen Ekrem İmamoğlu, Ramazan’ın ilk iftarına katılmak için Saraçhane’deki ana yerleşkeden hareket etti. Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi’nde, Hanife-Bilal Ayhan çiftinin evine konuk olmak için yola çıkan İmamoğlu, ilçe girişinde, YSK’nın, yine hukuksuz bir biçimde İstanbul seçimlerini iptal ettiği haberini aldı. Seçimi kaybeden Cumhur İttifakı’nın yaptığı itirazları “kabul edilebilir” bulan YSK, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararını aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

İPTAL KARARI SONRASI İLK AÇIKLAMASINI İFTAR SONRASI YAPTI

YSK’nın hukuk dışı kararına rağmen sakinliğini koruyan İmamoğlu, Ayhan ailesiyle bir araya gelip, Ramazan’ın ilk iftarını yaptı. Ayhan çifti, kızları Kader, Tuğba ve oğulları Umut Eren’le keyifli bir sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, YSK’nın İstanbul seçimlerinin iptali yönündeki kararıyla ilgili ilk görüşlerini de iftar sonrasında kamuoyu ile paylaştı. İBB Başkanı, o akşam sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan açıklamasında, özetle şunları söyledi:

“Her şey çok güzel olacak benim vatandaşlarım, benim güzel insanlarım. Her şey çok güzel olacak. Hiç umudunuzu yitirmeyin. Birileri yanlış yapacak, eksik yapacak, hatalar yapacak, çok kötü işlere karışacak ama biz, hep beraber umudu taşıyacağız. Her şey çok güzel olacak. Herkese afiyet olsun. Allah kabul etsin. Sofralarınıza bol bereket, bütün Türkiye’ye, 82 milyon güzel insana bol bereketli günler diliyorum. Ben şanslıyım; bugün 2 güzel hanımefendi eşlik ediyor bana. Ağabeyim ve ablamın güzel evlatları ve yakışıklı oğulları; çok teşekkür ediyorum onlara. Sultanbeyli’den selam olsun hepinize.”

YİNE, YENİ, YENİDEN…

Ayhan ailesinin evinden vatandaşların yoğun ilgisi ve sloganları eşliğinde ayrılan İmamoğlu, aynı gece Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde İstanbullularla buluştu. Burada, Türk siyasi hayatına damga vuran bir konuşma yapan İmamoğlu, 23 Haziran 2019’da yenilenen İstanbul seçimlerini, ezici bir farkla kazandı ve dünya siyasi tarihinde bir ilk olacak şekilde, aynı yıl içinde ikinci kez İBB Başkanı seçildi. 6 Mayıs 2019’da Ayhan ailesi ile birlikte orucunu açan İmamoğlu, o tarihten tam 2 yıl sonra, yine bir Ramazan gününde, yeniden aynı adrese, yeni bir “vefa ziyareti” gerçekleştirdi.

“CEKETİ ÇIKARDIK, YOLA KOYULDUK”

Aile fertleri ve mahalle sakinleri tarafından sokakta karşılanan İmamoğlu, çevrede bulunanlarla bir süre sohbet etti. Evin girişinde kolonya ile karşılanan İmamoğlu ve Ayhan ailesinin fertleri arasında renkli sohbetler gerçekleşti. Ailenin kızları, Kader ve Tuğba, cep telefonları üzerinden gerçekleştirdikleri canlı yayınlarla, arkadaşlarını İmamoğlu ile buluşturdu. 2 yıl önce yaşanan seçim iptali konusu da ziyaretin ana gündem maddesi oldu. İmamoğlu, ailenin üzüntülerini dile getirmesi üzerine, “Keşke olmasaydı” yanıtını verdi. İmamoğlu, anne Ayhan’ın, “Evet çok üzüldük; ama böyle daha iyi oldu” sözlerine, “Nasip… İlginç bir akşamdı. Türkiye’nin böyle -ilginç bir şekilde- kendine gelmesi gibi oldu. İftarımızı açtık, sizden yola çıktık. Beylikdüzü’ne gittik, vatandaş beklemesin diye. Sonra ceketi çıkardık, yola kolduk” şeklinde karşılık verdi.

İKİNCİ ZİYARETTE İKİNCİ CANLI YAYIN

Orucunu Ayhan ailesi birlikte açan İmamoğlu, aynen 2 yıl önce olduğu gibi, yine sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna seslendi. İmamoğlu, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

“Evet; hayat böyle işte. 2 yıl sonra yine Sultanbeyli’deyiz. Güzel dostlarımızın evindeyiz. Ablam yine donatmış masayı. Abla, belki seneye Ramazan 6 Mayıs'ta olamayacak, artık 10 gün daha geri gideceği için. 2 sene önce iftarımızı açtık. Geçen sene yapamadık. Bu sene iftarımızı, yıldönümünde açtık yine böyle bir Ramazan akşamında. Ramazan iftarı için gelmiştik; nasip. İlçe Başkanı’mız, sizi bizimle buluşturmuştu, biliyorsun. Ama o akşam, ilginç bir olay yaşandı; seçim iptal edildi. Birazcık hüzün oldu yani masada, olmadı değil. Sonu güzel oldu. Sizde iftarımızı açıp, dualarımızı ettikten sonra Sultanbeyli'den ta Beylikdüzü'ne gitmiş, oradan da milletimize, ‘Korkmayın; her şeyin çaresi var. Halkımız gereken cevabı verir. Sandıkta buluşuruz’ dedik. Buluştuk. Allah’a şükürler olsun ki, Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanı seçilmedi sadece. Aynı zamanda milletimiz, demokrasiye olan inancını da gösterdi. Aslında yöneticilere şöyle dedi: Sakın birisinin hakkında kötü bir karar vermeyin. Verirseniz, halk size cevabını verir. Onun için hayırlısı. İnşallah güzelliklere vesile olsun.”

“BEREKETLİ SOFRANIZDA BULUNMAKTAN ONUR DUYDUM”

“Ben, bu Ramazan ayında, güzel, o bereketli sofranda bulunmaktan onur duydum ablacığım, abiciğim. Teşekkür ederim. Ben biliyorum ki, bütün İstanbul'da böyle birçok güzel sofra var şu anda, güzel dualarını eden. Milletimize sağlık diliyorum, her sofraya bereket diliyorum. İnşallah öyle işsizliğin olmadığı, insanların ekmeğini kazandığı bir millet, bir memleket, bir şehir olalım istiyorum. Bu zor günleri atlatalım. Kimseye pandemi bulaşmasın. Allah sağlık, şifa versin. Bu duygularla buradayım. Niye dua mı bol bol ediyorum? Senin sofran demokrasiye uğurlu geldi. Bir karar alındı ama, geldik, soframızda iftarımızı açtık; uğurlu geldi. Bu şehre de inşallah uğurlu gelecek. Senin yüzünü de mahcup etmeyeceğiz. İnşallah, bu dualarımızla, dualarımızın kabulü ile bu Ramazan ayından sonra, bayramdan sonra; daha böyle güzelleşen, sağlık sorununu kalmadığı bir ülke, bir memleket olalım diliyorum.”

ALKIŞLARLA AYRILDI

“Hıdırellez’deyiz. O da güzel bir tesadüf. Tabii, Hıdırellez’in o güzel, uğuru bereketi de üzerimizde olsun. Hem Hızır (A.S.) hem İlyas (A.S.)’ahepimiz şükrediyoruz, dua ediyoruz. Aynı zamanda cumartesi, Kadir Gecesi. Bereketi bol bir gece. Duamızı edelim; ondan sonra da bayramımızla buluşalım.” İftarını açtıktan sonra çayını alıp, mahalle halkıyla bir süre sohbet eden İmamoğlu, vatandaşların alkışları eşliğinde bölgeden ayrıldı.

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