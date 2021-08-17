banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1461.69
ALTIN
484.19
DOLAR
8.4355
STERLİN
11.5984
EURO
9.8899
Sesimi Duyan Var Mı? Farkındalık Çalışması
Sesimi Duyan Var Mı? Farkındalık...
Kadıköy Marmara Depremi'ni 24 Saat Süren Bir Programla Andı
Kadıköy Marmara Depremi'ni 24 Saat...
İmamoğlu: “Popülist Yöneticilerin Aldığı Kararlar Bizi Büyük Bedellerle Yüzleştiriyor”
İmamoğlu: “Popülist Yöneticilerin Aldığı Kararlar...
İmamoğlu: Cemevlerine Yaptığımız Hizmetler Asla Bir Lütuf Değildir”
İmamoğlu: Cemevlerine Yaptığımız Hizmetler Asla...

Eyüpsultan Alibeyköy Cemevi'nde Muharrem iftarı

Eyüpsultan Belediyesi, Muharrem ayı sebebiyle Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Eyüp Şubesi ve Alibeyköy Cem Evi’nde iftar programı düzenledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ağustos 2021 Salı 16:54
Eyüpsultan Alibeyköy Cemevi'nde Muharrem iftarı
banner171

Programa katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Eyüp Şubesi bahçesinde kurulan iftar sofrasında canlarla bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Başkan Deniz Köken, “İnsan olmanın tanımı şu değerli dostlar “Başkası için bir şey yapmak”. Kendisi için değil. Hasenat ve salihat kavramları vardır. Hasenat kendin için bir şey yapmaktır, salihat başkası için bir şeyler yapıyor olmaktır. Bu gün burada olmamızın nedeni başkası için bir şey yapmaktır. Başkaları için bir şeyler yapıyor olabilmenin en güzel örneklerinden bir tanesidir bugünkü yaptıklarımız” dedi.

Başkan Deniz Köken’in konuşmasının ardından Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Eyüp Şubesi ve Alibeyköy Cemevi Başkanı Hüseyin Güzelgül, "Can, baş vererek Hak yolundan ayrılmayan Kerbela şehitleri ve şehitler şahı İmam Hüseyin aşkına birlik ve beraberliğimizin daim olması" için dua etti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu’ndan Hanife Ayhan'a Dua : “Senin Sofran Demokrasiye Uğurlu Geldi”
İmamoğlu’ndan Hanife Ayhan'a Dua : “Senin Sofran Demokrasiye Uğurlu Geldi”
Asfalt ve Kaldırım Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor
Asfalt ve Kaldırım Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor
Sultanbeyli Belediyesinden Eğitime Güçlü Destek
Sultanbeyli Belediyesinden Eğitime Güçlü Destek
Sultanbeyli Kurban Pazarı Hareketlendi
Sultanbeyli Kurban Pazarı Hareketlendi
Sultanbeyli’de Yaşlı Yayanın Dikkatsizliği Canına Mal Oluyordu !
Sultanbeyli’de Yaşlı Yayanın Dikkatsizliği Canına Mal Oluyordu !

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169