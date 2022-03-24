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Başkan Keskin, Şehit Aileleriyle Buluştu

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı kapsamında; Sultanbeyli Belediyesi Başkanı Hüseyin Keskin, şehit aileleriyle bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mart 2022 Perşembe 09:43
Başkan Keskin, Şehit Aileleriyle Buluştu
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Sultanbeyli Belediyesi ve İlçe Kaymakamlığı işbirliğinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 107. yıl dönümü vesilesiyle şehit aileleri için program düzenlendi. Düzenlenen programa Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, ilçede bulunan kurum müdürleri, şehit aileleri katıldı. Şehit aileleri onuruna verilen yemek, Sultanbeyli İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan’ın Kuran-ı Kerim Tilavetiyle başladı.

Başkan Keskin yaptığı konuşmada, “Çanakkale’de büyük kahramanlık gösteren, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şühedamızı rahmet ve minnetle anıyorum. Onların bize emanet ettiği bu vatanı korumak için milyonlarca şehit adayımız olduğunu bütün dünyaya her seferinde gösterdik, gerektiğinde de göstermeye devam edeceğiz. Merhum Cengiz Aytmatov’un dediği gibi ‘Bazı günler vardır, bir gün bir asra bedeldir.’ İşte o asırları, o günleri bizler Sultan Alparslan’ın Malazgirt meydanında askerleriyle beraber gösterdiğine şahit olduk, İstanbul’un fethinde Fatih Sultan Mehmet Han ve askerlerinin şehadetiyle, Türkiye Cumhuriyeti devletimizin Mustafa Kemal Atatürk’le birlikte Kurtuluş Savaşı’nda dünyaya defalarca gösterdik ve işgal girişimi olarak bildiğimiz 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu vatanın evlatları yine göstermiştir. Ve bugün, dün olduğu gibi sınırımızda, sınırımızın ötesinde vatanımızı korumak için mücadele ederken şehit olan başta burada bulunan kıymetli misafirlerimizin yakınları olan şühedamız olmak üzere, tüm şehitlerimizden Allah razı olsun. Kanlarıyla suladıkları bu toprakları bizlere cennet gibi bir vatan olarak armağan ettiler. Türlü mücadelelerle kazandığımız bu vatanımızı bölmek için çeşitli kumpaslarla her daim karşı karşıya kaldık, kıyamete kadar da karşı karşıya kalacağız. Ama milletimiz, tüm kurumlarımızla birlikte devletimiz, bizler bu vatanımızın her karış toprağını koruyacağız ve şühedamızın bize emanet ettiği bu kutsal yurdumuzu Allah’ın izniyle ilelebet yaşatacağız. Bu anlamda tekrar tüm şehitlerimize rahmet diliyorum.” dedi.

Programda konuşan İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, “Aziz şehitlerimizin fedakârlıkları ile yüzyıllarca bu cennet vatanda yaşıyoruz. Bağımsızlığına âşık olan milletimiz her zaman mevcudiyetini koruyacaktır. Bu toprakları bize aziz vatan yapan kıymetli şehitlerimizin yakınları ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm kurumlarımızla daima hizmetinizdeyiz.” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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