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Yaz Spor Okulu Kayıtları Başladı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin yaz aylarında sporla içi içe olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı. Birçok farklı branşta eğitim imkanı sunacak olan Yaz Spor Okulu için 21 Haziranda başlayan kayıtlar, 30 Haziran'a kadar online olarak yapılacak. Çocukların sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerine yönelerek beden ve ruh sağlıklarının gelişmesine katkı sağlayacak olan Yaz Spor Okulu Beylikdüzü'ndeki çocuk ve gençlere sporla iç içe bir yaz vadediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Haziran 2021 Salı 17:49
Yaz Spor Okulu Kayıtları Başladı
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Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı. Beylikdüzü’nde pandemi nedeniyle uzun süredir sosyal aktiviteler ve spordan uzak kalan çocuklar bu yaz kentin dört bir yanındaki spor etkinliklerinde bir araya gelerek, dolu dolu bir yaz geçirecek. Yaz Spor Okulları'na kayıtlar online olarak 30 Haziran’a kadar yapılabilecek. Basketbol, futbol, voleybol, satranç, masa tenisi, taekwondo,  tenis, golf, çocuk zumbası, cimnastik, aikido ve izcilik branşlarında düzenlenecek olan Yaz Spor Okulları, 6 Temmuz'da başlayacak ve 3 Eylül'e kadar sürecek.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

İlk gün 750 kayıt yapıldı

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yaz Spor Okulları kayıtları 21 Haziran itibariyle başlarken, ilk gün 750 çocuk ve genç kayıt oldu. Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor okullarından, Beylikdüzü'nde ikamet eden çocuklar ve gençler ücretsiz olarak faydalanma imkanı bulacak. Yaz Spor Okulları'na kayıtlar, www.beylikduzu.istanbul sitesi üzerinden online kayıt yapılabilecek. Eğitimler ise Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde belirlenen yerlerde farklı günlerde yapılacak. Yaş gruplarına göre hangi merkezde uygun branşın olduğunu ve Yaz Spor Okulları hakkında detaylı bilgi, 444 09 39 numaralı telefondan ve www.beylikduzu.istanbul sitesinden alınabilir.

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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