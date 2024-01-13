KULÜP BAŞKANI MUSTAFA ATMA GAZETEMİZİ ŞUNLARI SÖYLEDİ

Kulübümüz 12 Ocak 2022 de Zeytinburnu ilçesinde kuruldu. İstanbul Atletizm Spor kulübü kurucu Başkanı Mustafa Atma kurucu üyelerimiz Suna Atma Abdülmecit Yüksel Ercan Kitapçıoglu Özkan Atma 2 yıl gibi süre içinde. 2022 yılı içinde Alanya'da takım 3 Bursa Kazancı da Şampiyon Uluslararası Edirne yarı Maratonunda 21 k Şampiyon 10 k şampiyon Zeytinburnu Cumhuriyet koşusu bayanlar 2 ci Erkekler de 2 Gaziantep Gazi Maratonunda 2 ci Ankara'da Büyük ATATÜRK koşusunda Türkiye 4 cüsü olarak yılı tamamladık 2023 yılı içerisinde yine Alanya'da 2 ci Yine Bursa Kazancı da Şampiyon Edirne'de Şampiyon Manisa'da Vestel Yarı Maratonunda 2 ci Zeytinburnu Cumhuriyet koşusu Erkeklerde 2 ci Gaziantep Gazi Maratonunda 3 cü Ankara'da Büyük ATATÜRK koşusunda Türkiye şampiyonası 3 cü olarak takmadık bundan sonraki süreçte ise altyapı da yıldız takım kurarak Hem büyüklerde hem yıldızlarda aynen yolumuza doğru adımlar ile devam ediyoruz Amacımız Türkiye'de Atletizmmi Devşirme de kurtarıp yeni efsane sporcularımızı yetiştiren kulüp olmak hedefimizdir dedi.

Kulübün sporcularına Başarlar dileriz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)