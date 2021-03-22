Tunus Dünya Para Atletizm Şampiyonları Bağcılar’dan Çıktı

3 gün süren yarışlarda Bağcılarlı milli sporculardan Zübeyde Süpürgeci 2 altın, Hamide Doğangün 1 altın, Zeynep Acet 2 gümüş ve Hamza Doğan ise gümüş madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix Serisi'nin ikinci etabı, 18-20 Mart tarihleri arasında Tunus'ta düzenlendi. Kovid-19 sebebiyle 2021’e ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan niteliği taşıyan organizasyonda Türk milli takımının kadrosunda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından milli takıma seçilen Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler takımından 4 sporcu yer aldı. Turnuvada Ömer Cantay’ın antrenörlüğünü yaptığı Bağcılarlı sporcular Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet ve Hamza Doğan zorlu rakiplerle karşılaştı.

Anlamlı bir başarı oldu

3 gün süren şampiyonanın tekerlekli sandalye kategorisinde; Zübeyde Süpürgeci 100 ve 400 metre tekerlekli sandalye yarışlarında birinci olarak 2 altın, Hamide Doğangün 800 metrede birincilikle altın, Zeynep Acet ise 100 ve 400 metrede ikinci olarak 2 gümüş madalya kazandı. F46 gülle atmada piste çıkan Hamza Doğan, ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Doğan 13 metre 38 cm derecesi ile aynı zamanda Türkiye rekoru da kırmış oldu.

Başarılarından dolayı milli sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Sporcularımız çok anlamlı bir başarıya imza attılar. Azmettiler çok çalıştılar ve sonunda karşılığını da en iyi şekilde aldılar. Kendilerini yürekten kutluyorum” dedi.

Milli sporcular, yeni hedeflerinin 16-19 Nisan 2021 tarihinde İtalya’daki yarışlar olduğunu belirtti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)