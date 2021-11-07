Kılıçdaroğlu Ve Akşener’den Maratona 7000 Adımlık Katılım

Dünya’da iki kıta arasında gerçekleştirilen tek maraton olma özelliğine sahip N Kolay 43. İstanbul Maratonu, İBB iştiraki Spor İstanbul A.Ş. organizasyonuyla koşuldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü‘nün Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametine koşulan, yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı maratonun başlangıç kornasını; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu birlikte çaldı. Ev sahibi sıfatıyla bir konuşma yapan İmamoğlu, “Bugün harika bir gün. İstanbul için, barış için, ülkemiz için, huzur için, dünya için yeşilin korunduğu güzel bir dünya için koşacaksınız. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener hanımefendiyle ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte sizleri selamlamaktan büyük onur duyuyoruz” dedi.

İMAMOĞLU: “BAŞLATANLARA MİNNET DUYUYORUZ”

“Bu koşunuz, bu emeğiniz, bu alın teriniz önce size sağlık ama sonra bu güzel şehrimize şans getirsin, güzellik getirsin” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Dünyanın en güzel coğrafyasında iki kıtayı birleştiren, başka eşi benzeri olmayan muazzam bir koşuya eşlik etmeniz bizi çok mutlu ediyor. 50’nci yılına doğru giden bu güzel koşuyu başlatanlara minnet duyuyoruz. İlk koşuyu yapıp, bize bu güzel armağanı veren hayatını kaybedenleri rahmetle, minnetle anıyorum. İnşallah nice koşular barışın, huzurun simgesi olur. Dünyada böyle bir coğrafya yok. Coğrafyası güzel, tadımı güzel köprüden selamladığınızda İstanbul'u, inanın hayatınızın en güzel anlarından birisi olacak. Olimpizm ruhu için koşuyoruz. 2036 Olimpiyatları’nı İstanbul'a almak istiyoruz. Devletimizle, milletimizle şehrimizle, her bileşeniyle olimpiyatın bu şehre yakışacağını biliyoruz. Hep beraber başarabiliriz. Ama insanla başarabiliriz.”

MARATON HATIRASI

Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, farklı kategorilerde koşulan maratonun ardından Altunizade’ye geçti. Burada 8 kilometrelik halk koşunu başlatan heyet, vatandaşlarla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışına kadar yürüdü. Heyete yoğun ilgi gösteren yarışçılar, kendileriyle birlikte yürüyen Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu’yla anı fotoğrafları çektirdi. Kılıçdaroğlu, duygularını soran gazetecilere, “Bugün çok mutluyum. Çok da güzel” yanıtını verdi. Akşener de “Neler ifade ediyor size bugün” sorusunu, “Bugün; birliği, beraberliği, dostluğu, arkadaşlığı, Türkiye'nin geleceğine yönelik inancı ve özgürlüğü ifade ediyor” şeklinde yanıtladı.

DİLEK İMAMOĞLU’NDAN EĞİTİM İÇİN ‘EŞİTLİK’ PANKARTI

Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu, İBB’nin kadın yöneticileriyle birlikte kız çocuklarının eğitimine dikkat çekmek amacıyla yürüyen Dilek İmamoğlu’nun açtığı, üzerinde “Eşit Eğitim Her Çocuğun Hakkı” yazısı bulunan pankartın arkasında poz verdi. Pankartı, “Büyüt Hayallerini” projesi kapsamında açtıklarını belirten Dilek İmamoğlu, duygularını, “Her çocuk, eşit eğitim hakkına sahip olmalıdır. Güzel bir maraton oldu bizim için. Güzel bir birlik mesajı verdiğimizi söylemek istiyorum. Hepimiz birlik olmalıyız aslında. Sonuçta Türkiye hepimizin. Hepimiz, sevgi ve barış içinde yaşamımızı, hayatımızı sürdürmeliyiz” sözleriyle dile getirdi. Yaklaşık 7000 adım atan heyet, yürüyüşünü köprü çıkışında noktaladı.

ÖDÜL TÖRENİ SULTANAHMET MEYDANI’NDA YAPILDI

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen organizasyonda; 42 kilometre 195 metrelik maraton, 15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde yarışlar gerçekleştirildi. Maratonun ödül töreni, Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Ödül töreni öncesinde konuşan İmamoğlu, bu tür organizasyonların pandemiden olumsuz etkilendiğini belirterek, “İnşallah bunu hızlıca atlatıp, önümüzdeki yıldan itibaren çok daha güçlü seviyelere maratonumuzu kavuşturacağız” dedi. Maratonun içinde güçlü mesajlar barındırdığını kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

“2036 OLİMPİYATLARI’NI İSTANBUL'A KAZANDIRMALIYIZ”

“İçinde barış var. Zaten insanların birleştiği yer İstanbul. Yani aynen iki kıtanın birleştiği gibi, insanları birleştiren bir kent İstanbul. Açıkçası bu duygunun bir başka taçlanması var. O da olimpiyat. Bu kente olimpiyatı istiyoruz biz. Bu şehir olimpiyatı hak ediyor. İstanbul halkı olarak, devletimizle, bütün bileşenleriyle en güçlü şekliyle olimpizm ruhunu bütün bireylerine nakşederek 2036’ya hep birlikte hazırlanmalıyız. Ve 2036 Olimpiyatları’nı İstanbul'a kazandırmalıyız. Gerçekten bir kentte bambaşka bir neşeye, bambaşka bir enerjiye kavuşturuyor. Bu yönüyle de olimpiyat bizim için önemli bir hedeftir” diye konuştu.

ŞAMPİYONLAR MADALYALARINI İMAMOĞLU’NDAN ALDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden, Anadolu Yakası’nda başlayan yarış, Sultanahmet Meydanı’nda son buldu. 42,195 kilometrelik parkuru, erkeklerde, 2:10:18’lik derecesiyle Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazanarak, kariyerinin ilk maraton birinciliğini elde ederken; 2:10:23 ile Kenyalı atlet Robert Kipkemboi ikinci, 2:10:25 ile Ugandalı Solomon Mutai üçüncü oldu. Kadınlarda, 2:24:15’lik derecesiyle Kenyalı atlet Sheila Jerotich birinci olurken; 2.24.21 ile Kenyalı atlet Jackline Chepngeno ikinci, 2:24:45 ile Etiyopyalı Ayantu Abdi ise üçüncü oldu. Maraton şampiyonları ödüllerini; İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten ve Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’ın elinden aldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)