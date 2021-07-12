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İstanbul'un Yeni Spor Stratejisi Açıklanıyor

İBB,  sporla ilgili bütün bileşenleri bir araya getirerek oluşturduğu yeni spor stratejisini kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye’nin en büyük kentinde spor kültürünün yaygınlaştırılması ve spor yapan insan sayısının arttırılmasının hedeflendiği yeni spor yaklaşımı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından özel bir lansmanla açıklanacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:25
İstanbul'un Yeni Spor Stratejisi Açıklanıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da tüm halkı sporun bir parçası haline getirmeyi amacıyla İstanbul’un yeni spor stratejisini açıklayacak. Lansman, 13 Temmuz Salı günü saat 11.00'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek. Spor dünyasının konusunda uzman isimlerinin davetli olduğu etkinlikte farklı başlıklar halinde İstanbul ve spor ilişkisi hakkında yeni bakış açısı ve yaklaşımlar aktarılacak.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner 

Dinamik ve sağlıklı bir kent için yola çıkan İBB, ilgili tüm birimleriyle çocuklar ve gençler başta olmak üzere 16 milyonun spora rahat erişmesi için çalışmalarını hızlandırdı. İBB'nin birim ve iştirakleri İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü, SPOR İSTANBUL, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve spora katkı veren belediyeye ait tüm kurumların bir araya gelerek belirlediği hedefler, lansmanda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından detaylarıyla anlatılacak.

Tarih: 13 Temmuz 2021

Yer: Volkswagen Arena

Program: 11.00 Karşılama ve İkram

12.00 İstanbul Spor Stratejisi ve Gelecek Planı Toplantısı

Etkinliği canlı yayınlamak isteyen medya kuruluşları için frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:

Uydu:TÜRKSAT-3A

Transponder:T3A_12

Uplink: 14452 Horizontal (X)

Downlink: 11152 Vertical (Y)

BW (MHz):10

SR:7407

FEC:'5/6'

RoF:35

Başlangıç:13.07.2021 10:45

Bitiş:13.07.2021 13:00

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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