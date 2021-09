İMAMOĞLU ER MEYDANINDA KONUŞTU: "Bu Alanı Güreş Sporunun Canlandığı Bir Meydan Yapacağız"

MALTEPE / İSTANBUL İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyetin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına düzenlenen ‘Ulugazi Yağlı Güreşleri’nin 83 yıl aradan sonra ilk kez düzenlendiği müsabakalara katıldı. Spor İstanbul’un ev sahipliğinde Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda düzenlenen yağlı güreş müsabakalarında; 8’i altın kemerli 64 başpehlivan er meydanına çıktı. KONUK BAŞKANLAR 83 YIL HATIRLATMASI YAPTI Müsabakalar öncesinde konuşmalar yapıldı. İlk konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ulugazi Güreşlerinin 83 yıl sonra yeniden yapılmaya başlandığını hatırlatarak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla başlayan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun direktifleriyle devam ettirilen Ulugazi Güreşlerinin güreş camiamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de İstanbul’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “83 yıldır bugüne kadar hiç yapılmamış güreşi bu er meydanlarında bugün gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu Başkanıma, şahsında bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Tabii ki güreşlerimizi bugünlere yetiştiren kıymetli anneler, babalar ve hocalarımız var. Öncelikle annelerinin babalarının ellerinden öpüyorum. Hakemlerimize, tüm emek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. İMAMOĞLU: BAŞKANLARIN KONUŞMALARI ANLAMLIYDI Konuk iki belediye başkanından sonra konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirne Belediye Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının konuşmalarının anlamlı olduğunu belirterek “Birisi Elmalı Yağlı Güreşleri, bir diğeri de Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ev sahibi olması sebebiyle konuşmalarını yaptılar. Türkiye'nin onlarca yerinde yapılan yağlı güreşlerin belki de en eski iki kıymetli buluşmasının ev sahibi olmasının onur ve gururuyla burada sizleri selamladılar” dedi.



ATATÜRK'TEN BİR YADİGAR “Ulugazi Yağlı Güreşleri bize Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten bir yadigardır” diyen İmamoğlu, Atatürk'ün güreşi çok sevdiğini ve çocukken yaşadığı köyde her Türk çocuğunun yaptığı gibi güreş tuttuğunu hatırlattı. ATATÜRK’ÜN İSTEĞİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ Atatürk’ün paylaştığı bir anısında güreşe verdiği önemi gösterdiğini kaydeden İmamoğlu, Gazi’nin o anekdotunu ve sonrasında yaşananları şu cümlelerle aktardı: “19 Eylül 1933 akşamı Dolmabahçe Sarayı'nda radyodan takip ettiği milli güreşçilerin müsabakasının heyecanı ile yerinden duramayıp, hemen yanındakilere talimat vererek Taksim'deki salonundaki müsabakaları izlemek adına hızlıca oraya hareket ederler. O gün Ata'nın huzurunda güreşmenin gururunu yaşayan tüm güreşçiler rakiplerini yenmeye başlamışlar. Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk tüm heyecanıyla sürece karışır alkışlarıyla, tezahüratlarıyla, güreşçileri destekler ve bu heyecanlı süreci yaşayan Mustafa Kemal Atatürk güreşin ne kadar önemli olduğunu milletimiz için bir simge olduğunu dile getirir. Bu anlamda on dokuz Eylül Atatürk vefat edene kadar güreş müsabakalarının düzenlendiği bir gün olmuştur. Biz Ulugazi Yağlı Güreşleri'ni bu nedenle 19 Eylül tarihinde İstanbul'da yine bir güreş heyecanı yaşayarak ve yaşatarak Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını ve isteğini hayata geçirmiş oluyoruz. Bu kıvancı sizlerle paylaşmanın da keyfini yaşıyorum.” GÜREŞ HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL Güreşin ata sporu olduğunu ve Türk kültüründe çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan İmamoğlu, Türklerin asırlar boyunca güreşe özel önem verdiğini ve güreşi bütün spor dallarının üzerinde tuttuğunu söyledi. İmamoğlu, şöyle devam etti: “Dünyada her ülkenin çok başarılı olduğu, hakim olduğu bir kısım branşlar bahsedilir ve görülür. Türkiye için de güreş, uzun yıllar boyunca hakim olduğumuz ve her müsabakada en iddialı sporcunun Türk güreşçileri olduğunu birçok yarışmada yaşamışızdır. Ancak son yıllarda ne yazık ki hak ettiği yerde olduğunu düşünmemekteyim. 11 madalya aldığımız olimpiyatlarda ne yazık ki son olimpiyatlarda üç madalyayla Türkiye'mize döndük. Daha enteresan bir sayı vereyim. Ne yazık ki altyapıda güreşçi yetişen sayısı çok ama çok az. Bunun İstanbul'la ilgili örneğini vermem gerekirse; 16 milyonluk İstanbul'da faal güreş sporcu sayısı ne yazık ki sadece bin 800. Lisans sayısı açısından ülkemizde 16. branş durumunda.” TÜM SPOR DALLARINDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATMAK ZORUNDAYIZ “1936 yılından bu yana olimpiyatlarda Türkiye’yi başarıyla temsil eden güreş sporuna hak ettiği değeri vermenin zamanı gelmiştir” diyen İmamoğlu, bu konuda birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti. Güreşe hak ettiği değeri verme adına İstanbul’da büyük bir meydan yapacaklarını duyuran İmamoğlu, şöyle devam etti: Atatürk'ün heyecanı ile 1933’te başlayan ve vefatıyla biten bu etkinliğe önümüzdeki yıllarda yağlı güreşin yanı sıra güreşi de katacağımızı buradan duyurmak isterim. Bu alanı ve bu etkinliği Türkiye'de güreş sporunun canlandığı ve hak ettiği değeri İstanbul'da da en üst seviyede var etme konusunda bir meydan yapmayı kesin kararlı olduğumuzu duyurmak istiyorum. Sadece güreşte değil tüm spor dallarında önemli adımlar atmak zorundayız. Bu hedefe ulaşmak için ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Bunun sadece tesisleşmeyle değil sporu anlamayla, sporcu yetiştirmeyle, altyapıyla olacağının farkındayız. Bu yönüyle spor etkinliklerinin çok kıymetli olduğuna inanıyoruz.” GAZİLER GÜNÜNÜ UNUTMADI İmamoğlu, 19 Eylül’ün aynı zamanda Gaziler Günü olduğunu hatırlatarak, güreş müsabakasının bugün yapılıyor olmasını daha da anlamlı kıldığını söyledi. İmamoğlu, konuşmasının sonunda Ulugazi Yağlı Güreşleri’ne dair şu bilgileri paylaştı: “Bugün dört boyda, 500’e yakın pehlivan bu er meydanında İstanbul'u selamlayacak. Sekiz altın kemerli toplam 64 pehlivan tüm heybetiyle bugün İstanbul'un bu güzel çayırında bizlerle bir arada olacak. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Ulu Gazi Güreşlerimiz Atatürk'ün mirasına yakışır, heyecanlı, çekişmeli, centilmence mücadelelere sahne olmasını temenni ediyorum.” 61 NUMARAYI ÇEKTİ Konuşmaların ardından er meydanında 64 başpehlivan için kura çekimi yapıldı. İmamoğlu’nun çektiği kurada Antalya’dan katılan 61 numaralı Yusuf Can Zeybek çıktı. Başkan İmamoğlu adına er meydanında ter döken isim de Fatih Bakır oldu. Gün boyu sürecek müsabakaların ardından altın kemerin yeni sahibi başpehlivanı belli olacak. Pehlivanın ödülü gece 21.00’da verilecek. MÜSABAKALARA İLGİ BÜYÜK OLDU İstanbul ve Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen güreş meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği müsabakalara, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Maltepe Belediye Başkanı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur katıldı. 500 PEHLİVAN ER MEYDANINA ÇIKTI 8’i altın kemerli 64’ü başpehlivan; 14 farklı boyda, yaklaşık 500 pehlivan er meydanına çıktı. Altın kemerli 8 başpehlivan; Ali Gürbüz, Recep Kara, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, Fatih Atlı, Şaban Yılmaz ve Osman Aynur Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde mücadele verdi. Kaynak : İstanbul Tİmes Haber Ajansı (İTHA)