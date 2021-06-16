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İBB’nin Ücretsiz Yaz Spor Okulları Başlıyor

İBB tarafından İstanbul’a kazandırılan okul spor salonları,  çocukları ağırlamaya yaz tatilinde de devam edecek. Şehrin 26 ilçesindeki 47 salon,   ücretsiz Yaz Spor Okullarına ev sahipliği yapacak. 15 farklı branşta ücretsiz spor eğitiminin verileceği okullarda çocuklar eğlenirken spor yeteneklerini keşfedecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Haziran 2021 Çarşamba 12:47
İBB’nin Ücretsiz Yaz Spor Okulları Başlıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri amacıyla yaz spor okulları açacak. Yaz Spor Okullarında çocukların sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerine yönelerek beden ve ruh sağlıklarının gelişmesine katkı sağlanacak. 21 Haziran’da başlayacak Yaz Spor Okullarında çocuklar hem daha enerjik ve eğlenceli zaman geçirecekler hem de spor yeteneklerini keşfedecekler. 

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

15 BRANŞTA SPOR EĞİTİMİ

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ücretsiz Yaz Spor Okulları, okul bahçelerine yapılarak hem çocukların hem de yetişkinlerin yılın 365 günü spor yapabildiği spor salonlarında düzenlenecek. 7 – 14 yaş aralığındaki çocukların ağırlanacağı okullarda 15 farklı branşta spor eğitimi verilecek.   

26 İLÇE, 47 SPOR SALONU 

İstanbul’un 26 ilçesindeki 47 salonda başlayacak olan spor okullarında, eğitimler 27 Ağustos’a kadar devam edecek. Beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve uzmanlar tarafından verilecek spor eğitimleri için çocuklardan ücret talep edilmeyecek.  

İBB Okul Spor Salonları Yaz Spor Okulları için kayıt ise salonlara şahsen başvuru yoluyla yapılacak. Salonların iletişim bilgilerine ve lokasyonlarına ise https://genclikspor.ibb.istanbul/adresinden ulaşılabilecek. 

Hafta içi 09:00 ve 13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan Okul Spor Salonları Yaz Spor Okullarında verilecek spor eğitimleri şu branşlarda olacak: 

  1. Futsal
  2. Basketbol
  3. Voleybol
  4. Hentbol
  5. Badminton
  6. Masa Tenisi
  7. Kort Tenisi
  8. Karate
  9. Taekwondo
  10. Judo
  11. Güreş
  12. Boks
  13. Atletizm
  14. Cimnastik
  15. Okçuluk 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 16.06.2021 12:54
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