HangiKredi, Ümraniyespor’un İsim Ve Forma Sponsoru Oldu

Bankacılık ürünleri karşılaştırma ve başvuru alanında Türkiye’nin lider platformu HangiKredi, 2022-2023 sezonunda Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek Ümraniyespor’a isim ve forma sponsoru oldu. HangiKredi Ümraniyespor olarak anılacak takımın formalarının göğsünde de HangiKredi yazacak.

Sponsorluk anlaşması, liglerin başlamasına az bir süre kala Ümraniyespor Kulübü tesislerinde imzalandı. İmza törenine Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, iLab Kurucu ve Yönetici Ortağı Mustafa Say, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar, HangiKredi CEO’su Oray Durmazoğlu ve Ümraniyespor yönetimi katıldı.

iLab Kurucu & Yönetici Ortağı Mustafa Say “Basketbolla başlayan, Türk sporuna desteğimizi Süper Lig 2022-2023 sezonunda futbol takımlarımızla yaptığımız iş birlikleri ile genişletiyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 1938 yılında kurulmuş olan Ümraniyespor köklü spor kulüplerimizden biri; tarihlerinde ilk kez Süper Lig’de oynayacakları bir sezonda sponsorluk anlaşmamız ile kendilerini destekleyebilmek bizler için çok kıymetli. Takım ruhuna inanan, azimli, hırslı ve çok değerli yeteneklerin bulunduğu HangiKredi Ümraniyespor’a galibiyet ve başarılarla dolu bir sezon diliyorum” dedi.

Ülke futboluna katkı sağlamak ve yeni yetenekler kazandırmak adına bu birlikteliğe imza attıklarını belirten HangiKredi CEO’su Oray Durmazoğlu, “2006 yılından bu yana her yıl katlanarak büyüyen HangiKredi olarak ülke sporuna destek vermek istedik. Spor Toto Süper Lig’e yeni bir soluk getireceğine ve bu ligde kalıcı olacağına inandığımız semtimizin takımı ve gururu Ümraniyespor’un yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu desteği sadece bir spor kulübüne sağlanmış bir katkı olarak görmüyor, ülke sporumuzun marka değeri için de güçlü bir birliktelik yaratacağına inanıyoruz. Oluşturduğumuz sinerjinin futbol camiasına hayırlı olmasını ve HangiKredi Ümraniyespor’a başarılar getirmesini diliyorum” dedi.

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar da “Bu sezon ilk kez Süper Lig’e çıkmanın heyecanını yaşıyoruz. Amacımız Spor Toto Süper Lig’de kalıcı olup güzel başarılar elde etmek. Bu noktada sponsor desteği bizim için çok değerli. Bugün, bankacılık ürünleri karşılaştırma ve başvuru alanında Türkiye’nin lider platformu HangiKredi ile isim ve göğüs sponsoru olarak güzel bir iş birliğine imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sezon HangiKredi Ümraniyespor adı ile mücadele ederek galibiyetlere imza atacağız. Semtin takımı sektörün lideri ile bir araya geldi, bu birlikteliğin öncelikle Ümraniyespor’a ve tüm futbol camiasına hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA