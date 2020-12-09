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Fenerbahçe Derneği Basın Açıklaması

11. hafta maçları henüz tamamlanan Süper Lig’de bugüne kadar yaşanan tutarsız, iyi niyetli olduğu kafalarda soru işareti bırakan ve art arda meydana gelen hakem hataları maalesef futbol rekabetinin önüne geçmiştir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Aralık 2020 Çarşamba 11:54
Fenerbahçe Derneği Basın Açıklaması
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1907 Fenerbahçe Derneği olarak kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmeyi görev biliyoruz.

2020-2021 sezonunun bitmesine daha 29 hafta varken özellikle Fenerbahçe aleyhine öne çıkan hakem hataları artık kabul edilemez hal almıştır. Kazandığımız veya kaybettiğimiz maçların hepsinde hakem hataları gündeme oturmaktadır.

• Bir müsabakada sonuç farketmeksizin hakemin tutarsız kararları şikayet ediliyorsa,

• 90 dakika içerisinde sonuca etki edebilecek tüm kararlar VAR izlemesi sonucu aleyhimize değiştiriliyorsa,

Hakemlerin tecrübe ve yetenekleri kadar, niyetlerinin de spor kamuoyu tarafından sorgulanmasını beraberinde getirmektedir.

Diğer yandan kulüp yöneticilerinin karşılaşmalar öncesi hakemler üzerinde algı oluşturmayı hedefleyen açıklamaları ve gerçek ortaya çıktıktan sonra özür dahi dilemeyip sessiz kalmaları kamuoyunun dikkatinden kaçmayıp, açıkça görülmektedir.

Bu zihniyet, günü kurtarmak uğruna aslında uzun vadede Türk futboluna zarar vermektedir.

Unutulmamalıdır ki adalet hepimiz için, her zaman gerekli ve şarttır. Adaleti kaybederken arayıp, kazandığında gündem değiştirerek ilk mağlubiyete kadar sessiz kalmak en hafif söylemle samimiyetsizliktir.

Bunun da ötesinde ülkemiz futbolunda hak edenin kazanacağına olan inancımızı temelden sarsmaktadır.

1907 Fenerbahçe Derneği olarak, fair-play Ruhuna ve hak edenin kazanacağına olan inancımızla Merkez Hakem Komitesi’ni;

• Adil ve vicdanlı hakemler atamaya,

• Müsabaka ve ligin sonucuna etki eden unsurları bertaraf etmeye,

• Fenerbahçe aleyhine çifte standart uygulamalarını sona erdirmeye,

davet ediyoruz.

Lig müsabakalarının adil yönetildiğine olan inancımızın yeniden sağlanması ve Türk futbolunun içerisinde bulunduğu krizden kurtulması için gereken mücadelenin hep birlikte verilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu bağlamda ivedilikle Türkiye Futbol Federasyonu önderliğinde bir kriz masasının oluşturulması, MHK’nın bu krize yönelik adımlar atması ve Türk futbolunun sorunlarının kök sebeplerine kadar irdelenmesi gerekmektedir.

1907 Fenerbahçe Derneği olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğun bilinciyle, Fenerbahçemiz ve Türk futbolu için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

1907 Fenerbahçe Derneği

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