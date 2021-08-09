DEVA Partisi'nden Tokyo 2020 Olimpiyatları Değerlendirmesi

DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda yarışan milli sporcuları tebrik ederken, ülkemizin daha iyi altyapı, yatırımlar, kaynaklar ve sporculara yapılacak desteklerle çok daha iyi başarılara imza atılabileceğini belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘Ülkece doğal afetlerle sınandığımız bu dönemde büyük bir gurur yaşadık’

“2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda milli sporcularımız 2’şer altın ve gümüş ile 9 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanarak Olimpiyat Oyunları tarihimizdeki madalya rekorunu kırdı. Ülkece doğal afetlerle sınandığımız bu dönemde büyük bir gurur yaşadık. DEVA Partisi olarak sunduğumuz sporda sürdürülebilir çözümler ile spor alanında da daha iyisini hak eden ülkemiz, gelecek dönemlerde çok daha iyi başarılara imza atabilir."

'Dünya ekonomisinde ilk yirmide olan ülkemizin olimpiyatlarda 35. sırada kalmasını düşünmemiz gerekiyor'

"Özellikle tekvando, güreş, karate gibi bir kısım branşlarda kapasitemizin altında başarılar elde edildi ve çoğu branşta sporcumuz dahi yoktu. G20 ülkesi olan ve küçülmüş haliyle bile dünya ekonomisinde ilk yirmide olan ülkemizin olimpiyatlarda ülke sıralamasında ne yazık ki 35. sırada kalması üzerine düşünmemiz gerekiyor."

'Sporda başarıyı belirleyen iki temel faktör, spor kültürünün yaygınlığı ve spor yönetiminin etkinliği'

Sporda başarıyı belirleyen iki temel faktörün spor kültürünün yaygınlığı ve spor yönetiminin etkinliği olduğunu belirten Şanlıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"DEVA Partisi olarak spor yönetimini ölçülebilir hedefler ve başarı odaklı bir yapıya kavuşturarak faal sporcu ve kulüp sayısını arttırmayı, spor kültürünü geliştirmeyi, sporu halka, eğitimcilere ve karar alıcılara önemli bir değer olarak benimsetmeyi hedefliyoruz."

"Sporun potansiyelinden en üst düzeyde yararlanmak ve içinde bulunduğu sorunları çözmek amacıyla, spor eğitimi, sporun ve sporcuların teşviki, spor kültürünün yerleştirilmesi, spor alt yapısının geliştirilmesi, spor yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi ve engelli bireylerin spora yönlendirilmesi konularında ilerleme sağlamak da temel hedeflerimizdendir."

Şanlıoğlu, bu kapsamda uygulanacak çözümlerle her geçen gün daha önemli başarılara imza atılabileceğini belirtirken, Tokyo 2020 Paralimpik Yaz Oyunları ve 2024 Yaz Olimpiyatları’nda yarışacak sporculara başarılar diledi.

İstanbu8l Times Haber Ajansı (İTHA)