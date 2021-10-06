Bağcılarlı engelliler bütün madalyaları topladı

Çorlu Spor Kulübü tarafından 2 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen Marmara Bölgesel Boccia

Turnuvası’na 25 sporcu katıldı. Boccia sporunun en iyilerinin mücadele ettiği etkinlikte Bağcılar

Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü de 10 sporcusuyla yer aldı. Bir gün süren çekişmeli

müsabakalarda engelli sporcular birincilik için ter döktü.

Turnuva sonunda Bağcılarlı sporcuların tamamı kendi kategorilerinde sevindirici skorlara imza attı.

Birkan Duha Erdal, Niyazi Aslan, Atike Gürbüzer, Mehmet Emir Ateş ve Kenan Tümbelek birinci olarak

altın madalya kazandı. Sedat Aksu, Mehmet Emir Ateş ikinci olarak gümüş madalya, Kazım Erbilgin ise

bronz madalya kazandı. Çiftlerde ise Yahya Gürbüzer, Atike Gürbüzer ile Kazım Erbilgin gümüş

madalya elde etti.

Gümüş ve bronzlar da altına dönüşecek

Başarılarından dolayı boccia takımını kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yayınladığı

mesajda “Sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Her geçen gün madalya sayılarını artırıyorlar.

İleride gümüş ve bronzların da altına dönüşeceğine inanıyorum” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)