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Bağcılarlı engelliler bütün madalyaları topladı

Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcuları, katıldıkları Marmara Bölgesel Boccia Turnuvası’ndan büyük bir başarıyla döndü. Müsabakalara katılan 10 sporcudan her biri kendi kategorisinde madalya kazandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2021 Çarşamba 11:27
Bağcılarlı engelliler bütün madalyaları topladı
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Çorlu Spor Kulübü tarafından 2 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen Marmara Bölgesel Boccia
Turnuvası’na 25 sporcu katıldı. Boccia sporunun en iyilerinin mücadele ettiği etkinlikte Bağcılar
Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü de 10 sporcusuyla yer aldı. Bir gün süren çekişmeli
müsabakalarda engelli sporcular birincilik için ter döktü.
Turnuva sonunda Bağcılarlı sporcuların tamamı kendi kategorilerinde sevindirici skorlara imza attı.
Birkan Duha Erdal, Niyazi Aslan, Atike Gürbüzer, Mehmet Emir Ateş ve Kenan Tümbelek birinci olarak
altın madalya kazandı. Sedat Aksu, Mehmet Emir Ateş ikinci olarak gümüş madalya, Kazım Erbilgin ise
bronz madalya kazandı. Çiftlerde ise Yahya Gürbüzer, Atike Gürbüzer ile Kazım Erbilgin gümüş
madalya elde etti.
Gümüş ve bronzlar da altına dönüşecek
Başarılarından dolayı boccia takımını kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yayınladığı
mesajda “Sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Her geçen gün madalya sayılarını artırıyorlar.
İleride gümüş ve bronzların da altına dönüşeceğine inanıyorum” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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