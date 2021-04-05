Arapgirspor 37. Yıl Kutlama Mesajı

Hatıralarda bir imza ve dernek kurul sayısı kadar gönüllünün bir araya geldiği ve ilçenin gençleri için rehber olacak imzalar atıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Yalnızca sahaya çıkacak umutların yeşermesini sağlayan eli öpülesi büyüklerimizi yad etmek ve anmak için değil bu yazı, onlara sonu gelmeyecek bir teşekkürün cümlelerini kurmak ve vefa borcumuzu ödemek. 37. yılımıza adım atarken kulübümüzün başarı hanesine en büyük imzayı atan ve seneyi devriyeler yaşatan o kutlu büyüklerimize selam ederiz. Yolunuzda yürümek ve belirttiğiniz ilkelere her geçen gün yenilerini ekleyerek başarı ve gelecek için mücadele verdiğimiz tüm mecralarda emeğinizin izlerini bir adım daha öteye taşıyoruz.

Son 2 yıl içerisinde futbol branşı ile başlayan hikayemizi voleybol branşında şubeleşerek taçlandıran Arapgirspor kulübümüz ilçede kadın sporcularımız için bir övünç vesilesi ve ilk olmanın gururunu taşıyor. Zor günlerin içerisinde bölgenin ihtiyaçlarına ve tesisleşme için yapılacak plan-proje çalışmalarında tüm lobi faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Arapgir ve türkülere konu 5 ilin cazibe merkezi olmak için attığı adımlarda Arapgir Gençliğinin sesi olmaya devam ediyor.

İşte bu ruh ve içimizdeki ARAPGİRSPOR sevgisi ile seneler içerisinde amatör ruhunu profesyonel samimiyetle rakipleri karşısında sergileyen tüm takım oyuncularımıza; bilgisini esirgemeyen ve liyakati ile bize ışık olmuş tüm yöneticilerimize; desteğini, gönlünü, adanmışlığını, yağmur çamur dinlemeden geldiği tribünlerde haykıran taraftarımıza, aynı yolu yürüyeceğimiz ve yılmaz bir ruhla taşıdığımız bayrağı teslim edeceğimiz gelecek kuşaklara teşekkürü ve minneti bir borç biliyoruz.

37. YILIN KUTLU OLSUN ARAPGİRSPOR.

Metin Akyüz

Arapgirspor Kulübü Başkanı