Ampute Futbol Macı Dostça Bıttı : 1 - 1

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ampute futbol 1.lig takımlarından İSFEK ve MP

Antalya SK. Gectıgımız Pazar gunu 13.00 te, Istanbul da, IBB Yenikapı Spor tesislerinde ISFEK- Istanbul

Fatih 1453 Eng.Ampute .SK. ile MP Samsun Eng. Ampute SK. Ampute Futbol 1.lig karşılaşmasında

İSFEK li Samet maçın 10.dakikasinda kendi kalesine attığı golle rakip takım MP Antalya ENG. SK nu I -

0 öne geçirdi. Maçın 20 dakikasında İSFEK in kaptanı Mehmet durumu eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona

erdi.

İkinci yarıda başa baş geçen mücadelede her iki takım da yakakadigi fırsatları degerlendiremeyince

mücadele 1- 1 sona erdi.

Mactan sonra konuşan İSFEK in hocası Remzi OZCAN , Engelleri Sporla Asıyoruz , takımımız in

Baskanı Ilyas YILDIZ ıleyönetici ve oyuncularimıza guveniyor.İkinci yarıda iyi sonuçlar alacağımıza

inanıyorum dedi.

ISFEK Ampute Futbol Takımı Onur Üyesi Ali GÜNDÜZ de 18 yıldır ampute futbolun içinde yer aldıgını

ampute futbola ve engellerin yanında olan.Emeği geçen herkeslere teşekkür ederim dedi.

GUNDUZ, Ilk yarısı 2 Ocak 2022 ın BAY gececegınden son maçlarını Samsun ıle oynadıklarını.ISFEK e

destek veren Fatih Belediye Başkanlığına. REİS Gıda ya.ULUOCAK Mimarlik-Muhendislik.-Inşaat

a.BURODEKOR Ofis Mobılya Sistemleri ne teşekkür ederiz dedi.

Maçı izlemeye gelen BURODEKOR Yonetim Kurulu Başkanı Zekai MERCAN ve arkadaşları maç

sonunda sürpriz yaparak soyunma odasında sporculara baklava ikramında bulundu.

Ampute futbolun eski kulüplerinden kurulusu 2003 olan .Turkiye deki Super Lig takimlarinda

oynamakta olan bir cok oyuncuyu yetistiren.Ampute Futbol Türk Milli Takımına da yıllardır oyuncu

veren İSOS -Istanbul Özürlüler Spor Kulübü 2020-2021 sezonunda adını değiştirerek İSFEK olmus ve

Fatih e taşınmıştır.