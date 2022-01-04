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Ampute Futbol Macı Dostça Bıttı : 1 - 1

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ampute futbol 1.lig takımlarından İSFEK ve MP Antalya Istanbul da, IBB Yenikapı Spor tesislerinde ISFEK- Istanbul Fatih 1453 Eng.Ampute .SK. ile MP Samsun Eng. Ampute SK. Ampute Futbol 1.lig karşılaşmasında takımlar puanları bolustu:1 -1

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ocak 2022 Salı 12:04
Ampute Futbol Macı Dostça Bıttı : 1 - 1
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ampute futbol 1.lig takımlarından İSFEK ve MP
Antalya SK. Gectıgımız Pazar gunu 13.00 te, Istanbul da, IBB Yenikapı Spor tesislerinde ISFEK- Istanbul
Fatih 1453 Eng.Ampute .SK. ile MP Samsun Eng. Ampute SK. Ampute Futbol 1.lig karşılaşmasında
İSFEK li Samet maçın 10.dakikasinda kendi kalesine attığı golle rakip takım MP Antalya ENG. SK nu I -
0 öne geçirdi. Maçın 20 dakikasında İSFEK in kaptanı Mehmet durumu eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona
erdi.
İkinci yarıda başa baş geçen mücadelede her iki takım da yakakadigi fırsatları degerlendiremeyince
mücadele 1- 1 sona erdi.
Mactan sonra konuşan İSFEK in hocası Remzi OZCAN , Engelleri Sporla Asıyoruz , takımımız in
Baskanı Ilyas YILDIZ ıleyönetici ve oyuncularimıza guveniyor.İkinci yarıda iyi sonuçlar alacağımıza
inanıyorum dedi.
ISFEK Ampute Futbol Takımı Onur Üyesi Ali GÜNDÜZ de 18 yıldır ampute futbolun içinde yer aldıgını
ampute futbola ve engellerin yanında olan.Emeği geçen herkeslere teşekkür ederim dedi.
GUNDUZ, Ilk yarısı 2 Ocak 2022 ın BAY gececegınden son maçlarını Samsun ıle oynadıklarını.ISFEK e
destek veren Fatih Belediye Başkanlığına. REİS Gıda ya.ULUOCAK Mimarlik-Muhendislik.-Inşaat
a.BURODEKOR Ofis Mobılya Sistemleri ne teşekkür ederiz dedi.
Maçı izlemeye gelen BURODEKOR Yonetim Kurulu Başkanı Zekai MERCAN ve arkadaşları maç
sonunda sürpriz yaparak soyunma odasında sporculara baklava ikramında bulundu.
Ampute futbolun eski kulüplerinden kurulusu 2003 olan .Turkiye deki Super Lig takimlarinda
oynamakta olan bir cok oyuncuyu yetistiren.Ampute Futbol Türk Milli Takımına da yıllardır oyuncu
veren İSOS -Istanbul Özürlüler Spor Kulübü 2020-2021 sezonunda adını değiştirerek İSFEK olmus ve
Fatih e taşınmıştır.

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