Silivri Yoğurt Festivali'nda Aleyna Tilki Coşkusu

SİLİVRİ başkan volkan yılmaz ile daha güzel

Silivri’de üç gün sürecek olan 61. Yoğurt Festivali’nin ikinci günü dopdolu bir program eşliğinde gerçekleştirildi. Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen festivale tıpkı ilk gün olduğu gibi ikinci günde de binlerce Silivrili katıldı. Ödüllü turnuvalar ve çeşitli sergilerin devam ettiği festivalin ikinci gününde, çocuklar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen baloncuk gösterisi ve çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında düzenlenen; balık tutma yarışması, karaoke yarışması ve yoğurt yeme yarışmasının kazananlarına da çeşitli ödüller verildi.

YARIŞMALARIN KAZANANLARI BELLİ OLDU

61. Yoğurt Festivali’nin ikinci gününde düzenlenen yarışmaların sonuçları belli oldu. Kazananların seyircilerin alkışlarıyla belirlendiği karaoke yarışmasında büyükler kategorisinde birinci Yavuz Aşağıdağ, ikinci Sercan Yamalı, üçüncü Ayşegül Acar oldu. Küçükler kategorisinde ise; birinci Berrak Solak, ikinci Nalan Arya Dinçer ve üçüncü İpek Başaran oldu. ‘Aileler Yarışıyor’ temalı balık tutma yarışmasında; Özcan Kınalı – Nehir Kınalı – Sena Kınalı birinci, Ercan Özcan – Aleyna Özcan ikinci, Ziya Güneş – Ceren Nisa Güneş üçüncü oldu. Günün bir diğer yarışması olan yoğurt yeme yarışmasının kazananları ise Serdar Çobanoğlu ve Eda Demir oldu.

SAHNE PROGRAMLARI İLE EĞLENCE DORUĞA ÇIKTI

61. Yoğurt Festivali’nde ikinci gün coşkusu sahne programları ile doruğa çıktı. Silivri Dans Topluluğunun yöresel halk dansları gösterisi büyük beğeni topladı. Silivri sahili festival alanında sahne alan ünlü sanatçı Aleyna Tilki, birbirinden güzel şarkılarını Silivrililer için seslendirdi. Festivali izlemeye gelenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunan Aleyna Tilki, sahne performansıyla Silivrilileri adeta mest etti. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ünlü sanatçıya Silivri Yoğurdu hediye etti ve çiçek takdiminde bulundu.

BAŞKAN YILMAZ’DAN GENÇLERE: “HEP SİZİN YANINIZDA OLACAĞIM”

Festivalin sahne programlarını izlemeye gelen Silivrili gençlere seslenen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyeti emanet ettiği Türk gençliği… Gazi’nin ifadesiyle tek şeye ihtiyacımız var; o da çalışkan olmak. Eğleneceğiz, güleceğiz ama çalışma zamanı da çok okuyacağız, çok araştıracağız, çok çalışacağız. Türkiye’yi ileri medeniyetlerin üzerine sizinle sıçratacağız. Size olan güvencimiz, inancımız tam! Bu ağabeyiniz hep sizinle, hep sizin yanınızda, hep sizinle beraber olacak. Gazi’nin Gençliğe Hitabe’si hep başucunuzda olsun. ‘Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur’ cümlesi de hep zihninizde olsun. Hepinize sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz!” dedi.

Yoğurt Festivali’ne; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve eşi Ezgi Yılmaz başta olmak üzere STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.