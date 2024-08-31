30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri Sarıyer’de Haydar Aliyev Parkı’nda düzenlenen resmi törenle başladı. Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, resmi kurum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı tören İstiklal Marşı’nın ardından Atatürk büstüne çelenk sunumu ile sona erdi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

BAŞKAN AKSU; 30 AĞUSTOS CUMHURİYETİMİZİN TEMELİDİR

Sarıyer Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında akşam 19.30’da Sarıyer Kazıklı Yoldan başlayarak Kireçburnu’na kadar süren yürüyüşe Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’’nun öncülüğünde binlerce Sarıyerli, dağıtılan 5 bin Türk bayrağını ellerinde dalgalandırarak katıldı. Ulusal marşların eşliğinde Sarıyerli Gazilerin ve gazi yakınlarının da katıldığı coşkulu yürüyüşün ardından Sarıyer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun seslendirdiği türküler, etkinliğe renk kattı.

Coşkulu zafer kutlamalarına katılan tüm Sarıyerli komşularına teşekkür eden konuşmasında Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, 30 Ağustos zaferi ile ülkemizi bağımsızlığına kavuşturan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Büyük zafer, özgürlük ve vatanımızın tescili Cumhuriyetimizin temelidir. Değerlerimizi gelecek nesillere en iyi şekilde teslim etmek için, sahip çıkmaya ve yüceltmeye devam edeceğiz” dedi.



BAŞKAN AKSU: 30 AĞUSTOS’TA YÜRÜYÜŞ, OLMAZSA OLMAZIMIZ

Başkan Aksu daha sonra konuşmasını şöyle sürdürdü; Bugüne kadar Sarıyer’de 30 Ağustos dolayısıyla bir yürüyüş olmadı. Biz yürüyüş olmazsa olmaz dedik. 30 Ağustos bizim geçmişimiz, bizim var oluşumuzdur. Yağmur gelecek ihtimaline rağmen bugünün coşkusunu, sevincini yürüyüşümüze güç katarak bizlere eşlik edene tüm komşularımıza teşekkür ediyorum.

Bugün ulusumuzun küllerinden yeniden var olduğu gündür. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu büyük zaferi kazanmamış olsaydı kimbilir kimlerin elinde olurduk? 30 Ağustos emperyalizmin denize döküldüğü tarihtir. Bağımsızlığımızı kazandığımız bu önemli günü hep birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 30 Ağustos’u gelecek nesillere en güzel şekilde aktaracağız.

30 Ağustos’u unutmayacak, unutturmayacağız. Bugün belediyemizin Türk Halk Müziği Korusu’nun seslendireceği ve şefimiz Zafer Gündoğdu’nun eşlik edeceği konserde sevincimizi, coşkumuzu paylaşacağız. Komşularımızla onları keyifli bir şekilde dinleyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, daha nice bayramlarda buluşmak dileğiyle, hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.



Şef Zafer Gündoğdu eşliğinde Sarıyer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun seslendirdiği şarkılarla coşkulu kutlamaya katılan Sarıyerlilere Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu da Nazım Hikmet’ten kendi sesiyle okuduğu bir şiir armağan etti

Kaynak; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)