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Yaşar Kemal, Kardeş Türküler Konseri İle Anıldı

Türk edebiyatının usta kalemi Yaşar Kemal, vefatının yedinci yıldönümünde Sarıyer Belediyesi ile Yaşar Kemal Vakfı iş birliği ve Kardeş Türküler’in ezgileriyle Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde anıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Şubat 2022 Pazartesi 09:25
Yaşar Kemal, Kardeş Türküler Konseri İle Anıldı
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Türk edebiyatına İnce Memed başta olmak üzere birbirinden önemli eserler kazandıran Yaşar Kemal, ölümünün yedinci yılında da unutulmadı. Eserlerinde ve anlatımlarında dünyanın binbir çiçekli kültür bahçesi olduğunu belirten Kemal’i anma gecesinde, farklı dillerde türküler söylendi. Etkinliğe; Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban, Yaşar Kemal Vakfı üyeleri, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 “Yaşam yolculuğumda onu örnek aldım”

Programın açılış konuşmasını yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç; “Yaşar Kemal’in sadece kitaplarını okuyarak değil kendime yaşam yolculuğumda örnek alarak hayatımı sürdürdüm. Sadece biz değil birçok ülkenin insanı Yaşar Kemal okumuş, onun söylemlerinden ders çıkarmıştır” dedi. İnce Memed romanından pasaj paylaşan Genç konuşmasını şöyle sürdürdü; “Sevginin önemini insanlar anlasaydı bugün ki gibi savaşlar yaşanmaz, masumlar ölmezdi.” Ustanın,  Hanna’ya şiirler eserini de okuyan Başkan Şükrü Genç, ölüm yıldönümü olan Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel ve edebiyatçı Hasan Hüseyin Korkmazgil’i de anarak “Ne diyordu büyük usta; “O güzel insanlar, güzel atlara binip gittiler” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Kardeş Türküler’den Yaşar Kemal’e Yakışır Konser

Kardeş Türküler grubunun solistlerinden Vedat Yıldırım ise konserin başında “Yaşar Kemal’i anmak Kardeş Türküler ile olur. Bu Kardeş Türküler biz değil yüreklerimizdeki ezgilerdir. Sanat insanı inceltir. Farklı dillerde de olsa bir araya getirir” diyerek geceyi düzenleyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile Yaşar Kemal Vakfı’na teşekkür etti.

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