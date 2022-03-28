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İhtiyaç Sahiplerine 7.000 Halk Kart Dağıtıldı

Sarıyer Belediyesi Ramazan ayı öncesi, yatırılan tutar karşılığında anlaşmalı marketlerden alışveriş yapmaya olanak sağlayan Sarıyer Halk Kart’ın dağıtımına başladı. Kart dağıtımında vatandaşlarla bir araya gelen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Yardımların her kuruşu sizlerin vergisi. Bu konu suistimal edilmemeli. Zorlukları dayanışmayla aşacağız” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Mart 2022 Pazartesi 17:24
İhtiyaç Sahiplerine 7.000 Halk Kart Dağıtıldı
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Dar gelirli ailelere başta gıda olmak üzere, giyim ve temizlik malzemeleri ihtiyaçlarını temin edebilmek için verilen sosyal yardım desteğini, çağdaş bir yaklaşımla uygulayan Sarıyer Belediyesi, 2022 yılı için başvuruda bulunup yardım almaya hak kazanan vatandaşların Halk Kartlarını teslim etmeye başladı.  Ayazağa Rauf Denktaş Kültür Merkezi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi ve Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde dağıtımı yapılan kartla 38 mahalleden 7 bin ihtiyaç sahibine ulaşılacak.

SİZİN ÇOCUKLARINIZI KENDİ ÇOCUKLARIMDAN AYIRMIYORUM

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, ihtiyacı olan bize gelsin diyerek şöyle konuştu: “Biz elimizden geleni yaparız. Ama bu işi suiistimal etmemek lazım. Hali vakti yerinde olanlara değil, olmayanlara yardım ediyoruz. Belirli dönemlerde, gücümüz el verdiğince Halk Kart üzerinden bu yardımları yapmaya devam edeceğiz. Eğer mahallenizde, etrafınızda ihtiyaç sahibi tanıdıklarınız varsa lütfen bizi bilgilendirin, biz onlara da ulaşalım, ekmeğimizi paylaşalım. Benim sizden en büyük isteğim, ne yaparsanız yapın çocuklarınızın okumasını sağlayın. Ben sizin çocuklarınızı kendi çocuklarımdan ayırmıyorum.”

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