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2 Bin 179 Çocukla Karne Şenliği

Çocukların yarıyıl tatilini sanatla iç içe geçirmeleri için düzenlenen Karne Şenliği, 2 bin 179 Sarıyerli çocuğu ağırladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Şubat 2022 Pazartesi 17:26
2 Bin 179 Çocukla Karne Şenliği
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Sarıyer Belediyesi karnelerini alan öğrencilerin tatil sevincine Karne Şenliği ile ortak oldu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği şenlikte, çocuklar hem eğlendi hem de kültür sanata doydu. Okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından, öğrencilerin kaliteli vakit geçirebilmeleri ve eğlenebilmeleri amacıyla; Rauf Denktaş Kültür Merkezi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi ve Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi  2 bin 179 çocuğu ağırladı. İki hafta süren şenlik boyunca 8 farklı oyun çocukların beğenisine sunuldu. Oyunların sonunda çocuklara Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabı hediye edildi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “ Çocukların, okulun yanında bir spor ya da sanat dalına yönlendirilmesi onların daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde büyümeleri için çok önemli. Biz de elimizden geldiğince çocuklarımızın sanatla ve sporla vakit geçirmelerini sağlıyoruz” dedi.

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