SARIYER ÇOCUK SU MECLİSİ, İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Sarıyer Belediyesi Gençlik Merkezi (SAGEM) bünyesinde eğitim gören su izcileri çocuklardan oluşan Su Çocuk Meclisi tanışma toplantısı Sarıyer Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Sarıyer - İstanbul

Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun’un başkanlığında gerçekleşen toplantıda, çocuklar öncelikle drama öğretmeni Veli Kılıç ile tanışma oyununa katıldılar. SAGEM öğretmeni Serpil Bay’ın açılış konuşmasının ardından Sarıyer Belediyesi AR-GE biriminden Su Mühendisi İrem Köse suyun önemi, tasarruflu su kullanımı ve su ayak izinin nasıl azaltılabileceği ile ilgili bilgileri içeren bir sunum gerçekleştirdi.

“SU YAŞAM KAYNAĞIMIZ, SUYU DOĞRU KULLANMALIYIZ”

Sarıyer Belediye Başkanı Yardımcısı Hüseyin Coşkun ise, daha önce hayata geçirdikleri “Su İzcileri Projesi”nin devamı olarak Çocuk Su Meclisi’ni kurduklarını ifade ederek, böylece tüm canlıların varlığını borçlu olduğu ve tükenmeye doğru giden suyun herkes tarafından daha bilinçli bir şekilde kullanımı ile ilgili farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Bu konuda görev alan çocukların önemli çalışmalar yapacağını ifade eden Coşkun, “Öncelikle mecliste görev alan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyor, onları kutluyorum. Yaşamın devamı suyun varlığına bağlı, su kaynaklarının kısıtlı olmasına karşın aşırı kullanımı artık hepimizi ilgilendiriyor. Küreselleşme süreci, hızlı nüfus artışı,

kentleşme ve iklim değişikliğinin etkilerinden; sıcaklığın artması, yağmur suyunun azalması, kuraklığın artması, suyun varlığını etkileyen unsurlar. Bilimsel veriler de gösteriyor ki bu sebeplerden hem dünyada hem ülkemizde su krizi kapıda.

Su yaşam kaynağımız ve suyu en doğru şekilde kullanmalıyız. Bugün burada su izcileri olarak çıktımız yolda sahip olmaya çalıştığımız farkındalığımızı çevremizle nasıl paylaşacağımızı, tasarruf önerilerimizi ve gelecek planlarımızı konuşacağız. İnanıyorum ki bu çalışma başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’ye örnek olacak” dedi.

Çocuk Su Meclisi üyelerinin görüş ve önerilerinin de alındığı toplantıda çocuklar, suyu kaynağında görmek ve içtiğimiz suyun analizi yönündeki talepleri dile getirerek önümüzdeki günlerde hayata geçirecekleri projelerini anlattılar.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)