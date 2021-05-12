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Erdal Can Alkoçlar : " Türk Mucitlere Destek Amaçlı CRO Kuruyoruz"

Biyosotik inovasyon alanında araştırmalar yapan tıp akademisyenlerinden Dr. Sebahattin Ataoğlu’nun da yer aldığı projeyle viral kanserlere yönelik formüle edilmiş olan destek tedavi amaçlı patentli besin takviyesi buluşlarının klinik çalışmaları için işbirliği anlaşması imzalandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:48
Erdal Can Alkoçlar : " Türk Mucitlere Destek Amaçlı CRO Kuruyoruz"
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Dr. Sebahattin Ataoğlu ve Spektral Holding arasında Erdal Can Alkoçlar ve Metehan Yeşil'in olduğu belirtilen viral kanserlere yönelik formüle edilmiş olan destek tedavi amaçlı patentli besin takviyesi buluşlarının klinik çalışmalarını tesis, dizayn ve icra etmek amaçlı bir iş birliği anlaşması imzalandı.

Aynı zamanda Spektral Holding CEO'su da olan Alkoçlar, Ataoğlu'nun biyosotik inovasyon alanındaki önemli akademisyenlerden biri olduğunu belirtti. Dr. Sabahattin Ataoğlu'nun teknik önderliğinde tasarlanıp tesis edilecek bir pilot klinik çalışmanın, yerli mucitlerin patentli formülasyonlarının tedavi edici etkinliğinin uluslararası akreditasyonunda çok büyük rol oynayacağına inandıklarını belirtti.

Alkoçlar, Dr. Ataoğlu ile çalışmanın kendileri için büyük bir gurur ve keyif olduğunu söyledi. Pre-klinik ve pilot çalışma için önceliklerinin Avrupa ve Amerika olduğunu dile getiren Alkoçlar, orta vadede Dr. Ataoğlu ve ekibinin omurgasını oluşturacağı ve yerli ilaç buluşlarının klinik araştırma ihtiyaçlarını karşılama amaçlı bir CRO (klinik araştırma organizasyonu) kurmak amacıyla bazı Avrupalı yatırım grupları ile görüşme halinde olduklarını kaydetti.

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