SAFİBEY KÖYÜ MUHTARI MUSTAFA TUR GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ
1979 Yılında köyümüzde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden yakınlarımız başta olmak üzere Malazgir’ten Çanakkale’ye, Çanakalle’den Milli Mücadeleye,Milli Mücadeleden 15 Temmuz’a kadar vatan savunması yolunda şehit en son dün Tunceli’de zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 Jandarma erimizin ruhuna hediye edilmek üzere rabbim okuttuğumuz Kur’an- ı kerim ve mevlid- i şerifimizi kabul etsin.
Bu vesile ile etkinliğimize katılan önceki dönem Sakarya Büyükşehir Belediye başkanımız sayın Ekrem Yüce’ye,Geyve belediye başkanı Selçuk Yüce’ye, Karakol Komutanı’mıza’Geyve eski belediye başkanı Metin Atalay’a ve ekibi başta olmak üzere yakın köylerdeki komuşularımız başta olmak üzere bu önemli programımızda bizi yalnız bırakmayan herkese gazeteniz aracılığı ile bir kez daha teşekkür ederim dedi.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner