Özeren: Başakşehir Kimsenin Kalesi Değil

Seçim döneminde olmasına rağmen basının yoğun katılım gösterdiği kahvaltıya, ayrıca CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Bakır, CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, Başakşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Nizamettin Kümeç, CHP Başakşehir Kadın Kolu Başkanı Melek Cankurt ve CHP Başakşehir İlçe Başkan Yardımcısı Sunay Şimşek’de katılarak ve destekleyici konuşmalarıyla destek verdiler.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner -Bahçeşehir - İstanbul

Başkan’dan “Yönetime Hazırız” mesajı

Programın detaylı hazırlıkları ile hem adaylığa, hem de başkanlığa hazır olduğunu gösteren Kazım Özeren, yaptığı konuşmasında Başakşehir’in dünü, bugünü ve yarınına dair bir çok açıklamalarda bulundu, projelerinden bahsetti.

“Bizim için bu bir memleket meselesi”

Adaylaşması halinde gerek adaylık süreci, gerekse başkanlık sürecine dair bir çok önemli noktaya değinen Özeren, “Adaylaşamasam bile çizmelerimi giyer aday adayımın arkasında sokak sokak koşarım, bu bizim için bir memleket meselesidir” dedi.

Önceki dönemlerde İlçe Başkanlığı da dahil olmak üzere yaptığı bir çok parti görevinin haricinde, iş dünyasının sevilen ve başarılı simalarından olan Özeren, aynı zamanda uzun yıllardır İOSB Yönetim Kurulu Üyeliği, İkitelli Çorapçılar Sanayi Sitesi

Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevlerini de başarıyla yürütüyor.

Basına özel “SAMİMİ KONUŞMA”

Çok özel ve samimi bir konuşma hazırlayan Başkan adayı, basın emekçilerini şöyle selamladı:

“Demokrasinin temeli yerel dinamiğin neferi, yüreğiyle, kalemiyle, cesaretiyle topluma ışık tutan, soran, sorgulayan, gündem yaratan, iz bırakan, yorulmadan, yılmadan, adaleti ve gerçeği savunan, değerli basın emekçilerimiz, çekirdek ailem ve burada da temsilcileri ile bulunan, destek olan büyük Cumhuriyet Halk Partisi ailem.

Hoş geldiniz.

Güç verdiniz. Mutlu ettiniz. 2023'ün son günlerinde, yılın yorgunluğunu atmak, dostluğumuza sevgi katmak ve bir arada olmanın keyfini yaşamak için toplanmış bulunuyoruz. Değerli hafta sonu zamanınızı bizlere ayırdığınız için şükranlarımı sunuyorum.

Yerel ve Ulusal Basın emekçilerinin yaşamsal sorunlarına yakından tanıklık eden bir arkadaşınızım. Görev sorumluluğunuzu yerine getirirken karşılaştığınız sıkıntıları, zorlukları yakından bilenlerdenim. Çalışmalarınızdan çıkan sonuçlar, siyaset dünyasına yol gösteriyor, fikir açılımı sağlıyor. Mevcudiyetiniz değerli, varlığınız önemli.

Bildiğiniz gibi, Türkiye son derece kritik bir seçim ikliminin heyecanını yaşıyor. Ülkenin kalbi siyasetle atıyor. Arka arkaya gelen şehit haberleri yüreğimize tarifsiz acılar bıraktı… Ancak sağduyulu davranma noktasında hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Hassas sürecin barış duygusuyla atlatılması en büyük temennim. Şartlar ne olursa olsun, bizler kardeşiz. Değişik politik görüşlere sahip olabiliriz. Farklılıklarımız aslında en büyük zenginliğimiz. Genciyle, yaşlısıyla, batısıyla, doğusuyla yüce bir milletiz.

Değerli arkadaşlar!

Cumhuriyet Halk Partisi Başakşehir Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan bir dostunuzum. Bizim anlayışımıza göre, siyasetçi halk iradesinin kılavuzudur. Sessizlerin sesi, çaresizlerin çaresi, vatandaşın soluğudur. Bugüne çözüm, yarına umuttur. Halkın tam da içinden geliyorum. İnsanımızın duygularını çok iyi biliyorum.

Emek üretmeyi, projeler geliştirmeyi, hizmet etmeyi, ülkemize fayda sunacak iş eylem tasarımlarını pratiğe dönüştürmeyi ömrümce görev saydım.

İş insanıyım. Küçük ve orta ölçekli sanayicilerin merkezi konumundaki bir organizasyonda, İOSB yönetim kurulu üyesiyim. Türkiye'nin refaha ulaşmasının yolunun kaliteli üretimden, uluslararası arenada rekabet gücünden, ihracat değerlerinin yükselmesinden geçtiğine inanıyorum. Siyasetçilerin bu gerçekleri çok iyi okuması, programlar oluşturması ve vakit kaybetmeden uygulamaya taşıması gerekliliğini savunuyorum.

Türkiye'nin her alanda gelişmişlik düzeyinin artırılması, hayat standartlarının hedef seviyelere ulaşması, toplumun geleceğe güvenle bakması için üstlenilmesi gereken bütün sorumluluklara hazır olduğumu bir kez daha yineliyorum. Şimdi ve sonrasında parti iradesinin, iş dünyası yöneticilerinin, sektör temsilcilerinin göstereceği her hedefe, belirleyeceği her istikamete, koşulsuz şekilde odaklanacağımı, başarıya ulaşmak için gayretimi emeğime katacağımı siz değerli basın mensuplarının önünde bir kez daha ilan ediyorum.

Bu güzel ve anlamlı günde desteğini sunan, yüreğini yüreğimin yanına koyan, samimiyetini sakınmayan, kıymetli vaktini ayıran dostlara sevgilerimi sunuyorum.

Yaşanacak güzel günlere selam gönderiyorum!

Liderliğe hazır olan sorulardan kaçmaz!

Kazım Özeren toplantı sonunda basın mensuplarının sorularını tek tek not alması ve atlamadan cevaplamasıyla dikkat çekti.

“Başakşehir’in ilçe olarak kuruluşundan bu yana bölgede siyaset yapıyor, ilçenin gelişmesine katkıda bulunmak adına gerek sanayici kimliğimiz ile, gerek siyasi kimliğimiz ve görevlerimiz ile gerekse burada yaşayan bir komşunuz olarak mücadele veriyorum” dedi.

“İmar adı altında sadece ranta kapı açan, vatandaşın derdini duymazdan gelen bu başarısız hatta rantçı yönetim anlayışını, Sosyal Demokrat bir yönetim anlayışı ile değiştirecek, tek adam yönetimlerine, hukuksuzluklara, kanun tanımazlıklara karşı milletin hakkını savunacak, halkın ihtiyaçlarını tespit edip sorunları çözecek, hakça, adil ve insanca paylaşacak bir anlayış için adayım’

Bu ülke kolay kurulmadı dostlar, geldiğimiz noktada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda yürüyüp, çok daha fazla çalışmamız gerekiyor.” dedi.

Kazanacağız, Başakşehir kazanacak!

“Rakamlar ortada, yükselen bir oy grafiğimiz var. Bu seçimde her şeyin bambaşka olduğu, 1 nisan sabahında, başka bir Başakşehir’e uyanacağımızı biliyorum.

Halkın tüm katmanları ile yönetime katkı sunacağı, parçası olacağı bir yönetim sistematiği ile yöneteceğiz. Liyakatin yüksek olduğu ekiplerimiz hazır. Seçimden sonra huzur dolu, istihdamı yüksek, yaşanabilir bir Başakşehir’i el ele vererek hızla yükselteceğiz!

Biz kazanacağız, Başakşehir Kazanacak!

Adil, Umutlu ve Güçlü bir Gelecek!”

Basını kucaklayan, halk ile iletişim halinde bir yönetim

“Yıl sonu Kahvaltılı Buluşma” ismi ile bundan sonra daha sık yapılacağının da sözünü veren Özeren’e, ilçe başkanı Beyzade Kayabaşı’da destek vererek “İlçe Başkanlığı olarak da bu programların düzenli olarak yapılacağını söylemek isterim” dedi.

ÖZGEÇMİŞ

Kazım Özeren Cumhuriyet Halk Partisi Başakşehir Belediye Belediye Başkan Adayı

1964 yılında Çorum’da doğan Kazım Özeren 1977 yılında ailesi ile birlikte İstanbul’a geldi. Genç yaşta Cağaloğlu - Mahmutpaşa’da iş hayatına atıldı.

İş hayatında edindiği tecrübe ve birikimle kendi şirketini kurdu. Gençlik yıllarından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yaptı, çeşitli kademelerde görevler aldı.

2008 yılında kurulan Başakşehir ilçesinde 2009 yılında CHP belediye meclis üyesi seçildi. 2013-2017 yılları arasında CHP Başakşehir İlçe Başkanı olarak görev yapan Kazım Özeren, Başakşehir sakinlerinin hak mücadelelerinde her zaman yanlarında oldu.

İOSB’de (İkitelli Organize Sanayi Bölgesi) 10 yıldan beri bulunan Kazım Özeren, Çorapçılar Sanayi Sitesi Başkanlığı’nı sürdürüyor ve İOSB’de Enerjiden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak mesleki çalışmalarına devam ediyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı İş İnsanları Komisyonu, ÇAĞSİAD, TOKDER, İSKOBİR, TMHGF gibi dernek, federasyon ve sivil toplum örgütlerinde aktif olarak görev almaktadır.

Ailesi ile birlikte hayatını geçirdiği, çocuklarını büyüttüğü ve siyasi mücadelelerde yer aldığı Başakşehir’in dünya ölçeğinde bir yerel yönetim anlayışı ile yönetilmesi için 2024 – 2029 dönemi Başakşehir Belediye Başkan aday adayı oldu.

Kazım Özeren evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)