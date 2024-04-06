Dünya üzerinde 1.5 milyar kişi Müslüman olduğu söyleniyor. İsrail’de 8 milyon bütün dünya üzerinde abartılmış sayılar ile 15 milyon civarında Yahudi olduğu söyleniyor. 7 aydır dünyanın gözü önünde en vahşi silahlarla 35 bin Gazelli Filistin’li çocuk ,kadın ve masum halkı hunharca katletmek yetmiyormuş gibi şimdi de masum halkın açlıktan ölmesi için gıda,sağlık ve temek yaşam malzemeleri başta olmak üzere hiçbir ürünün Gazze’ye girmesine izi vermiyor.

MÜSLÜMAN ÜLKE LİDERLERİ UTANIP VE YERİN DİBİNE GİRMELİDİR

Gazze Kasabı katliamcı terörist Netanyahu’nun Müslüman Arap devlet yöneticileri başta olmak üzere yaptıkları katliama ses çıkarmamaları için uyardı ve o uyarıdan sonra kimsenin işe yarayacak bir ses çıkmadı.

Ülkemizde devlet idarecileri zaman zaman ekranlara çıkıp biz gazetecilerin vermesi gereken istatistiki bilgileri vererek katliamı kınıyoruz açıklamasından öteye gidemiyorlar.

Ey hükümet yöneticileri en ücra köydeki kişi bile zalim siyonistlerin yaptığı acımasız katliamı biliyor sizin biz kınıyoruz,kabul etmiyoruz,protesto ediyoruz sözlerinizi biz halk olarak zaten İsrail terör devletinin kurulduğu 1948’den beri yani 76 yıldır söylüyoruz ama işe yaramıyor.

Biz hükümetimizden işe yarayacak eylem ve söylemler bekliyoruz. Mesela ey İsrail sen İslam ülkelerinin korkusundan açamadığı davayı açan Güney Afrika’nın Uluslar arası mahkemede açtığı davada verilen kararları yerine getirmeyerek devlet gibi hareket etmezsen seni tanımamı beri alırım,senle ticaret yapmam,büyükelçimi çekerim senin diplomatik temsilcilerini sınır dışı ederim vs.vs. gibi işi yarayacak kararlar alın bakalım terör devleti “İTRAiL” bakalım bu kadar katliamları yapabilecek mi ?

BİZ MEHMETÇİK GAZZE’DE CEPHEYE GİTİN DEMİYORUZ

Türkiye haklarının hükümetinde istediği çok basit.İçtiği suyu ve aldığı unu bile İsrail’in onayına bağlı olan bir Filintin yerine Bağımsız ve özgür bir Filistin devleti kurulana kadar başta Türkiye olarak ben akabinde diğer İslam ülkelerinde İsrail’i tanımalarını geri alsınlar her türlü ilişkilerini kessinler bakalım Katil terörist “İTRAİL” devleti 6 ay ayakta kalabilecek mi ? Müslüman ülkeler ticaret yapmasın ve ilişkililerini kessin bu kati,l devlet nefes bile alamaz.

Bu şartlar altında bir ay oruç tutan Müslümanların oruçları kabul olur mu olmaz mı biz bilemeyiz ama bu şartlar altında bayram kutlamaya Müslümanların hakkı olup olmadığına herkese kendi vicdanında karar versin.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)