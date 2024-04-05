TEKA ürünlerinin bakımı, onarımı ve yedek parça temini konusunda sunduğumuz uzmanlıkla, müşterilerimize güvenilir bir hizmet sunmaktayız. Ümraniye merkezli ofisimizle, İstanbul'un her noktasına etkin bir şekilde hizmet vermekteyiz.

Firma Detayları:

● Firma Adı: Marmara Teknik

● Adres: Necip Fazıl, Hümayun Sokağı no:4, 34000 Ümraniye/İstanbul

● Telefon: 0216 521 15 21, 0216 420 84 34, 0216 420 84 35

● E-Posta: [email protected]

● İnternet Sitesi: www.martekservis.com

Firma ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için "Teka Servis" sayfamızı, yedek parça istekleriniz için ise "Teka yedek parça" sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

TEKA Yetkili Hizmetleri: Teknolojik Sorunlara Profesyonel Yaklaşım

Marmara Teknik olarak, TEKA markasının güvenilir hizmet sunucusu olmaktan gurur duyuyoruz. Deneyimli ekip arkadaşlarımız ve güçlü müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla, her müşterimizin beklentilerini karşılamak için çaba gösteriyoruz.

TEKA Yetkili Hizmetlerimizin Kapsamı:

● Arıza Tespiti ve Onarım: TEKA ürünlerinizde meydana gelen her türlü arıza durumunda, teknik ekibimiz en kısa sürede müdahale eder, sorunu tespit eder ve etkili bir çözüm sunar.



● Montaj ve Kurulum: Yeni alınan TEKA ürünlerinin montaj ve kurulum işlemleri titizlikle gerçekleştirilir. Uzman personelimiz, ürünlerinizin doğru bir şekilde kurulmasını sağlayarak sorunsuz bir kullanım deneyimi sunar.



● Orijinal Yedek Parça Tedariki: TEKA markasına ait orijinal yedek parçaları en hızlı şekilde temin ederek, ürünlerinizin uzun ömürlü olmasını sağlarız.



TEKA Servis Ücretleri ve İletişim Bilgileri

TEKA servis ücretleri, sağlanan hizmetin niteliği ve karmaşıklığına göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Marmara Teknik - TEKA Yetkili Hizmetleri: Teknoloji Dünyasında Güvenilir Destek!

TEKA markalı ürünlerinizin bakımı, onarımı ve yedek parça temini konusunda Marmara Teknik olarak her zaman yanınızdayız. Profesyonel ekibimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla size en iyi hizmeti sunmak için buradayız. Size özel çözümlerimizle yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz!