ÇOK İLGİNÇ FİKİR VE DÜŞÜNCELERİ İLE DİKKAT ÇEKTİ…

Hayatı boyunca kendisini ülke meselelerine adayan Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu namı diğer “Kuvvacı Fatma Nene” 31 Mart 2024 yerel Yönetim seçimlerinde daha önce 8 kez olduğu gibi bu seferde 9.kez yani tam 41 yıldır olduğu gibi bu seçim döneminde de Bağımsız olarak İBB belediye başkan dayı olmuştu.

İstanbul Times Tv Gazetesi ve Tv Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner 41 yıldır devam eden bu azim ve karalılığın bir gereği olarak röportaj yapmış bunu İstanbul Times gazetesinin Manşetinde “Fatma Nene Tam 40 Yıldır Bağımsız İBB Adayı Oluyor” manşeti ile okurlarının karşısına çıkmıştı. 250 Bin abonesi olan İstanbul Times Tv özel Youtube kanalında ve gazetenin manşetinde yayınlanan bu haber çok ses getirince bu seferde bir sonraki sayımız olan 446.sayıda ise OYUNUZU BANA VERİN boşa gitmesin sür manşeti ile haber yapmıştık.

BU HABERDEN SONRA ONUR KONUĞU SIFATI İLE BİR ÇOK KURUM VE KURULUŞ TARAFINDAN AĞIRLANDI VE MEDYA ORGANI KENDİSİ İLE RÖPORTAJ YAPTI…

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu kendisi ile röportaj yapan ve sesini on binlerce kişiye duyuran gazeteci yazar Hüseyin Çetiner ile yaptığı telefon görüşmesinde şunları söyledi “Öncelikle 41 yıldır Bağımsız İBB adayı oluyorum ilk kez bir gazete ve televizyon kanalı fikir ve düşüncelerime bu kadar geniş manda yer vererek fikir,duygu ve düşüncelerimi geniş bir halk kitlesine ulaştırdığınız için size ve medya grubunuza çok teşekkür ederim şeklinde konuşan Loğoğlu bu haberlerden sonra bir çok medya organı benimle röportaj ve söyleşiler yaparak beni ziyadesi ile mutlu etti.” Dedi.

80 YAŞINA MERDİVEN DAYADIĞI BU GÜNLERDE MEDYANIN İLGİ ODAĞI OLDU…

Birkaç ay sonra 79 yaşına girecek olan Kanıkuru, Loğoğlu irili ufaklı bir çok medya grubunun kendisi ile röportaj yaptığını ifade ederek fikir ve düşüncelerini diğer insanlara aktardıkları için memnun ve mutlu olduğunu ifade ederek gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’e teşekkür etti.

Bizde İstanbul Times medya Grubu olarak Kanıkuru,Loğoğlu’na sağlık sıhhat içinde bir yaşam dilerken 2029 Mahalli idareler seçiminde 10.kez bağımsız olarak İBB adayı olmasını dileriz.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)