Başka bir akıl bizim zihnimizde zaten dolaşmaz. Biz, insanları partisinden dolayı ayırt edenlerden olmadık, olmayız. İnsanımıza; benim canım hemşehrim, dostum, vatandaşım gözüyle bakarım. Umarım o akıl sona erer. Partiler detaydır. Esas olan milletin iyiliğidir. İnşallah öyle bir hizmet dönemini hep beraber var ederiz” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - AKÇAABAT / TRABZON

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon’daki ikinci gününe bayram ziyaretleriyle başladı. İmamoğlu ilk ziyaretini Akçaabat Salacık Köyü’nde yaşayan 93 yaşındaki aile büyüğü Havva Cimşit’e yaptı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Trabzon milletvekili Sibel Suiçmez ve CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak’ın eşlik ettiği İmamoğlu, halası gelen Cimşit ve yakınlarıyla bayramlaşıp, sohbet etti. Salacık’tan yakınlarının hayır dualarıyla ayrılan İmamoğlu, yol üzerinde eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, çocukları Semih İmamoğlu ve Beren İmamoğlu’yla buluşarak, kendi köyü Cevizli’ye doğru yola çıktı. İmamoğlu çifti ve çocukları, Cevizli’deki ilk olarak aile kabristanı ziyaretini gerçekleştirip, dua etti.

ÖNCE HORON, SONRA KONUŞMA

Edilen duaların ardından köydeki baba evine doğru yola çıkan aile, davul-zurna ve horonla karşılandı. İmamoğlu’nun da dahil olduğu horon, vatandaşların katılımıyla genişledi. Horonun ardından hemşehrileriyle köy meydanında bayramlaşan İmamoğlu, evlerinin önünden şu konuşmayı yaptı:

“İnsanın doğduğu yere gelmesi kadar güzel bir şey yok. Bu da benim doğduğum köyüm. Doğduğum ev şu beyaz ev, ama burada da sonradan yetiştiğimiz evimiz var. Esas olan, insan, buralardan besleniyor. Buranın doğası, buradaki insanların sağlığı, iyiliği insana iyi geliyor. Dünyanın neresinde olursanız olun, insanın özü yine buradan başlayan öyle bir hikaye. Siz nasıl benim için dua ediyorsanız, ben de buradaki her insanımızın iyiliği için dua ediyorum. Şehrimizi, ilçemizi, köylerimizi çok seviyorum ve onların çok daha iyi olması için gözüm, kulağım, her şeyimle buradayım diyebilirim.”

“TRABZON'DAN HANGİ BELEDİYE BAŞKANI GELİP KAPIMIZI ÇALARSA…”

“İl Başkanımız, milletvekilimiz, yeni seçilen belediye başkanlarımız burada. Bu arada ‘başkanlarımız’ demişken… Benim kapım her başkana açık. Kimsenin partisi benim için bir sınır değil, onu söyleyeyim. Trabzon'dan hangi belediye başkanı gelip kapımızı çalarsa, elimizde hangi güç-kuvvet varsa, hepsi için kullanmaya hazır bir hemşehrileriyim. Başka bir akıl bizim zihnimizde zaten dolaşmaz. Biz, insanları partisinden dolayı ayırt edenlerden olmadık, olmayız. İnsanımıza; benim canım hemşehrim, dostum, vatandaşım gözüyle bakarım. Dolayısıyla, umarım o akıl sona erer. Partiler detaydır. Esas olan milletin iyiliğidir. İnşallah öyle bir hizmet dönemini hep beraber var ederiz.”

“ALLAH BANA, BU KÜÇÜK KÖYDE DOĞUP, DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİNİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINI NASİP ETMİŞ”

“Bu güzel bayramda, bayramın en güzel duygularıyla sizleri selamlıyorum. Hepinizin evlerine, ailelerine büyüklerine saygılarımı iletiyorum. Küçüklerimizin gözü, gönlü, yüreği hoş olsun. Onların geleceği kuvvetli olsun. İyi eğitim alsınlar. Arzu ettikleri en iyi yerlere erişsinler isterim. Allah bana, bu küçük köyde doğup, dünyanın en güzel şehrinin belediye başkanlığını nasip etmiş. Yaradan nasip etmiş. Bu toprakların nimetleri nasip etmiş. Bu toprakların insana olan duygusu nasip etmiş. Onun için, bunun kıymetini bilen bir insanım. Onun için, kendime diyorum ki, ‘Ben, bu Cumhuriyetin evladıyım. Ve bu güzel köyde doğup ama daha sonra okullarında okuyup, sonra da milletine layık olma fırsatı ve mücadelesi içinde olan bir hemşehrinizim. Bu duygularla buradayım.”

“HERHANGİ BİR EVDE DOĞAN HERHANGİ BİR ÇOCUK…”

“Buraya gelmeden, Zavana’da, Salacık’ta halamı ziyaret ettim. Elbette duygulandım. Dün, eşimin köyüne çıktık Çarşıbaşı’nda, Kovanlı Köyü'nde. Bugün Cevizli'deyim, Zanane’deyim. Buradan baktığımda, hayallerimin şekillendiği diğer yamaçları, dağları, tepeleri, köyleri görüyorum. İnşallah bu hayaller, hep güçlenerek devam etsin. Herhangi bir evde doğan herhangi bir çocuk, yine bu ülkenin en güzel yöneticisi, en iyi bilim insanı, en iyi akademisyeni olsun. Temennimiz odur. Yolumuz, bu yönde açık olsun. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Bugün ailemin en yaş almışına, anneanneme hareket edeceğim. Sonra bugün cuma günü, Söğütlü'deyim. Ardından da Ortahisar Belediyemizi saat 14.00 civarında ziyaret edip, vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle orada da hasbihal edeceğim. Buraya gelip, bizi selamlayan, bayramlaşan her bir hemşehrime, yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizin ailelerine selam ve saygı iletirim. Bayramınız mübarek olsun.”

97 YAŞINDAKİ ANNEANNESİNDEN HAYIR DUASINI ALDI

İmamoğlu Ailesi, Cevizli Köyü’ndeki bayramlaşmanın ardından, 97 yaşındaki anneanneleri Emine İnan İmamoğlu’nu, Akçaabat Yıldızlı Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti. Anneanne İmamoğlu’nun elini öpüp, hayır duasını alan İmamoğlu, cuma namazını kılmak için Söğütlü Ulu Camii’ne geçti. Hemşehrilerinin yoğun ilgisi ve sevgi gösterileri altında, zorlukla da olsa camiye giren İmamoğlu, cuma namazını, Ortahisar Belediye Başkanı Kaya ile birlikte kıldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)