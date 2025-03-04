LÜTFÜ BAŞKAN YA HAYIR KONUŞUN YADA SUSUN

Zaten kongre ile ilgili gerekli girişimler yapılmış yargı kararını verecek. Partinizi ve İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nu suçlayıcı açıklamalarında bulunulmasının hakta karşılığı yoktur. Son yerel yönetim seçiminde Hatay’da yeniden başkan seçişeydiniz yine kongre süreci ile alakalı aynı sözleri söyler miydiniz ?

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

İMAMOĞLU ZATEN DEVLET İMKANLARINI KULLANANLAR İLE KIT İMKANLARI İLE SİYASİ BİR SAVAŞ SÜRECİNİN İÇİNDE…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendileri hakkında açılan davalarda sürekli aynı birlir kişinin denk gelmesinin tesadüf olmadığını söyleyerek S.B’Nin ismini kullandığı için daha basın açıklaması devam ederken soruşturma açıldı. Hakeza 30 küsür sene önce dönenim yasa ve genelgelerine uygun olarak emek verip aldığı diploması tartışma konusu yapılmış durumda iken bir partilinin bir tekmede ben vurayım yaklaşımı ile hareket eden kim olursa olsun toplum ciddi manda karşılık bulmaz.

HATAY ESKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI LÜTFÜ SAVAŞ SAÇMALIYOR

Lütfü başkanı son günlerde takip ediyorum adeta İmamoğlu’nu kötülemek için tekkeden süt çıkarmaya çalışırcasına sözler söylüyor.

Yok ÖSS’yi kazanamadın, benim eşim profesör bizde eğitimci çok vs.vs.vs. kimse Lütfü Savaşi’tan ailesinin eğitim durumunu sormadı. Kimse İmamoğlu’nun ÖSS’de kaç puan aldığını sormadı. ÖSS puanı hiçbir zaman bir kişinin zekiliği veya aptallığını göstermez.

Unutulmasın Edison ve Albert Eistean’ın hocaları ailelerine bunları okuldan alın adam olmaz demişlerdi ama daha sonra insanlık tarihine neler kazandırdıklarını dünya alem gördü.

Ekrem İmamoğlu 1994 yılından bu yana nerede ise girdiği bütün seçimleri kazanan Recep Tayyip Erdoğan gibi bir seçim kazanma makinasına karşı 5 tane seçimi üst üste kazanmış gelecek vaad eden eden genç bir siyasetçiyi haksız yere suçlayarak ona gönül veren ve umut bağlayan milyonlarca insan’ı üzdüğünüzü biliyor musunuz ?

Elbette İmamoğlu’ da bir insan eleştirilebilir ama sizin konumunuzda ki birinin seçilemediği için eleştirmesi sizin için iyi bir şey değil.

Sizin eleştiriniz ne zaman anlamlı olurdu biliyor musunuz. Ak Parti sizi aday göstermedi CHP sizi aday yaptı ve seçildiğiniz zaman Ekrem İmamoğlu’nu eleştirseydiniz toplum bunu manalı görebilirdi ama seçilememiş ve boşta kalmış birisi olarak İmamoğlu’nu eleştirmeniz İmamoğlu’na bir şey kaybettirmez ama size çok şey kaybettirir.

Hatay halkı siz kötüsünüz diye 2.569 eksik oy vermedi. Hatay Belediye başkanı hükümet ile aynı partide olursa yıkılan binalarımız daha erken yapılır umucu ile tercihini Ak Parti adayından yana kullandı.

Bakınız 31 Mart 2024 Yerel yönetim seçimlerinden sonra bir sen geçti. Ömür olursa seçim tekrar gelecek. Siz kendi partiniz olan CHP için ciddi bir savaş veren İmamoğlu ile değil sizden seçimi, 2.569 oy farkı ile alan rakibinizin vaadlerinin ne kadarını yaptığını veya ne kadarını yapamadığını takip ederek Hatay halkının yaşamını kolaylaştırmak için çalışsanız bu herkes için daha iyi olur.

Benim CHP ile işim bitti onu ve yöneticilerini kötülersem acaba eski partim bene tekrar içine alır düşüncesi ile Ekrem İmamoğu’nu kötülemek için çaba harcıyorsanız bu da sizin bileceğiniz bir tercih olur.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)