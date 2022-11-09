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Küçükçekmece, Dünya’nın En Büyük Robotics Turnavasına Ev Sahipliği Yaptı

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Uluslararası VEX Robotics İstanbul turnuvası Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2022 Çarşamba 13:26
Küçükçekmece, Dünya’nın En Büyük Robotics Turnavasına Ev Sahipliği Yaptı
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Guiness Rekorlar Kitabı’nda Dünya’nın en büyük robotik turnuvası olarak yer alan Vex Robotics’in İstanbul turnuvasında; farklı illerden gelen VEX IQ Challenge (ortaokul kategorisi) için 24 takım toplam 250 öğrenci, VEX RobotixCompetition (lise kategorisi) için ise 20 takım toplam 200 öğrenci kazananlar listesine adını yazdırmak için 2 gün boyunca kıyasıya mücadele etti.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

VEX Robotics Turnuvası’nda öğrenciler; robot becerilerinin yanı sıra mühendislik becerilerini de sergileme fırsatı yakaladı. Takımlar otonom programlamaya yönelik becerilerini geliştirebilecekleri Programming Skills maçları ve rekabetin yanında iş birliğinin ve dostluğun ön plana çıktığı Teamwork Challenge ile hünerlerini sergilediler.

Kazanan takımlara lise ve ortaokul kategorisinde mükemmellik, yenilik, yapı, üretkenlik, enerji, tasarım, takım çalışması alanlarında ödüller verildi. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi takdim etti. Turnuvada Ortaokul kategorisinde Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi Robot Skills alanında 2. olurken, Halkalı Bilgi Evi ise Teamwork alanında 2. oldu.

Başkan Çebi: Gelecek Sizsiniz Gençler! Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğim.

Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ Küçükçekmece’de böyle önemli ve uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Dünyanın en büyük robot yarışması olan VexRobotics Turnuvası'na katılan her proje değerli ve geleceğimiz olan gençlere güvenmekte ne kadar haklı olduğumuzun ispatıdır. Derece giren tüm takımları tebrik ederim. Bizim için bir diğer mutluluk ve gurur kaynağı ise, bu mücadelede ilçemizin ismini başarılarıyla temsil eden Çocuk Üniversitemiz ve Halkalı Bilgi Evi öğrencilerimizdir. Başta Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz olmak üzere, hem evlatlarıma hem de ailelerine ayrıca teşekkür ederim.” diye konuştu.

Songül Kalaycı: Uzun soluklu maratonun ilk basamağı Küçükçekmece oldu

EducatRobotics Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Songül Kalaycı, ‘’Küçükçekmece bizim için çok önemli ve heyecanlıydı. Çünkü senenin ilk sezon turnuvasıydı. Açılışı Küçükçekmece’den yaptık, buradan Türkiye ve yurtdışı olarak sürecimiz devam edecek. Aslında uzun soluklu bir maratonun ilk basamağıydı. Aynı heyecanla turnuvalara devam edeceğiz. Birçok ilden gelen ekiplerimiz var. Dünyanın en büyük organizasyonuna ev sahipliği yaptığı için Küçükçekmece Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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