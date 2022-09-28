banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.198,16
ALTIN
987,65
DOLAR
18,50
STERLİN
20,20
EURO
18,04
Saadet Partisi Sahalara İndi (VİDEOLU)
Saadet Partisi Sahalara İndi (VİDEOLU)
Avrasya Hastaneler Grubu Zeytinburnu Kaymakamını Ağırladı (VİDEOLU)
Son Dakika
Avrasya Hastaneler Grubu Zeytinburnu Kaymakamını...
Makam Aracını Bıraktı Bir Günde 24 Bin Adım Attı
Makam Aracını Bıraktı Bir Günde...
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser

Metin Oktay’a Vefa Turnuvası’nın Şampiyonu Bulvarspor Oldu

Türk futbolunun efsanevi ismi Metin Oktay adına Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen, ‘Metin Oktay Kulüpler Arası U-12 Futbol Turnuvası’nın şampiyonu, Kartal Yuvası Spor’u 3-0’lık skorla yenen Bulvarspor oldu. Turnuvanın kupa töreninde konuşan Başkan Gökhan Yüksel, katılım sağlayan tüm sporculara teşekkür ederek Kartal’da sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Eylül 2022 Çarşamba 09:44
Metin Oktay’a Vefa Turnuvası’nın Şampiyonu Bulvarspor Oldu
banner171

Genç Futbolcuların Mücadelesi Nefes Kesti

Kartal Belediyesi ile Kartal ve Çevre Amatör Spor Kulüpler Birliği (KASK)’nin ortaklaşa düzenlediği turnuvanın son gününde ilk olarak 3’üncülük müsabakası oynandı. Yakacık Spor ile Marmara Karayolları Spor’un karşı karşıya geldiği karşılaşmanın kazananı, Yakacık Spor oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

Turnuvanın devamında, Kartal Yuvası Spor ile Bulvarspor arasında nefes kesen bir final karşılaşması oynandı. 1 saat süren müsabakanın kazananı, 3-0’lık skorla Bulvarspor oldu. Turnuvaya katılan 20’ye yakın amatör kulüp arasından şampiyon olan Bulvarsporlu oyuncular, karşılaşma sonunda şampiyonluklarını doyasıya kutladı.

Şampiyon Sporcular, Kupalarını Başkan Gökhan Yüksel’in Elinden Aldı

Turnuvanın sonunda, dereceye giren takım ve oyuncular için bir kupa töreni gerçekleştirildi. Törene, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, KASK Başkanı Nasır Süleymanoğlu ve genç sporcuların aileleri katıldı.

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, turnuvanın gerçekleştiği Atalar Spor Kompleksi’nde, çocukken kendisinin de toprak sahada futbol oynadığını belirterek; “Bugün, sizlerle beraber olmanın sevincini yaşıyorum. Burası henüz toprak ve bakımsız bir saha iken, çocukken burada çok fazla top koşturmuş bir kardeşinizim. Şimdi gayet modern bir tesis içindeyiz. Bunun mutluluğunu ayrıca yaşıyorum. Gelecek hayatında, tüm sporcularımıza başarılar diliyor, Kartal’da sporun ve sporcunun yanında her zaman olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Törenin devamında, Başkan Gökhan Yüksel ve katılımcılar şampiyon takıma ve dereceye giren tüm sporculara; kupa ve madalyalarını takdim etti.

Ayrıca, turnuvada, dereceye giren tüm sporculara hediye çeki de takdim edildi.

Metin Oktay Kulüpler Arası U-12 Futbol Turnuvası’nın dereceye giren takımları ise şöyle;

  1. Bulvarspor
  2. Kartal Yuvası Spor
  3. Yakacık Spor
  4. Marmara Karayolları Spor

Turnuvanın En Değerli Oyuncusu Ödülü: Esat Atmaca

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal Belediyesi’nden Personele Yönelik Uyku Apnesi Semineri
Kartal Belediyesi’nden Personele Yönelik Uyku Apnesi Semineri
Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi 2023 yılında açılacak
Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi 2023 yılında açılacak
Geleceğin Peyzaj Mimarları Kartal’ın Yeni Alanları İnceledi
Geleceğin Peyzaj Mimarları Kartal’ın Yeni Alanları İnceledi
Kartal Belediyesi’nden Uğur Mumcu Mahallesi’ne Yeni Nesil Konteyner
Kartal Belediyesi’nden Uğur Mumcu Mahallesi’ne Yeni Nesil Konteyner
Kartal Belediyesi’nde Çalışanlara Alzheimer Semineri
Kartal Belediyesi’nde Çalışanlara Alzheimer Semineri

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169