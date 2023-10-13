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Merhum Cemal Şahan’ın Hatırası, Kartal’da Yaşamaya Devam Ediyor

Kartal Belediyesi’nde Park ve Bahçeler Müdürü olarak görev yaparken, 12 Ekim 2018 günü geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden merhum Cemal Şahan, vefatının 5. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2023 Cuma 11:30
Merhum Cemal Şahan’ın Hatırası, Kartal’da Yaşamaya Devam Ediyor
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Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine merhumun ailesinin yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali Apaydın, Adem Uçar, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, Kartal Belediyesi meclis üyeleri, birim müdürleri, merhumun yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

“Sevgi Dolu, Harika Bir İnsandı”

Anma töreninde önce merhum Cemal Şahan’ın hayatının kısa bir özeti okundu. Daha sonra merhumun eşi Perihan İspekter Şahan, bir konuşma gerçekleştirdi.

Perihan İspekter Şahan konuşmasında gözyaşlarını tutamazken, merhum Cemal Şahan’ı her geçen gün daha çok özlediğini söyledi ve kendilerini yalnız bırakmayan Kartal Belediyesi ailesine teşekkür etti.

Cemal Şahan’ın mesai arkadaşı ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın ise merhum müdür ile yaşadığı anılardan ve Şahan’ın kişiliğinden bahsetti.

“Hatırların bizlerle yaşamaya devam ediyor” diyen Apaydın, Cemal Şahan’ın içi sevgi dolu harika bir insan olduğunu belirterek onu tanımaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kartalspor’da da birlikte görev yaptıklarını kaydeden ve pek çok anıları olduğunu ifade eden Apaydın, merhumu rahmetle andığını sözlerine ekledi.

Anma törenin sonunda merhumun mezarına karanfil bırakıldı. Ardından emekli müezzin Vedat Özbaş tarafından dualar okundu ve anma törenine katılan herkese lokum ikram edildi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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