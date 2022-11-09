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Kartallı Kreş Öğrencilerinden Kızılay Haftası Etkinliği

Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören öğrenciler, Kızılay Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte hem öğrendiler, hem eğlendiler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2022 Çarşamba 14:02
Kartallı Kreş Öğrencilerinden Kızılay Haftası Etkinliği
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Kartal Belediyesi ve Kızılay Kartal Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Uğur Mumcu Çocuk Gelişim Merkezi’nde gerçekleşti. Kreş Müdürü Banu Kocadağ’ın da katıldığı etkinlikte, Kızılay Kartal Hastanesi eğitimden sorumlu hemşire Burcu Üstündağ’ın anlatımı ve minik öğrencilerin canlandırmaları renkli anlara sahne oldu.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kreş öğrencileri Kızılay Haftası dolayısıyla giydikleri kostümlerle Kızılay’ın aşevi ve kan bağışı gibi görevlerini canlandırdı. Ardından öğrencilere animasyon filmi gösterildi. Filmde Kızılay’ın tarihi ve görevleri öğrencilerin yaşına uygun bir dilde anlatıldı. Etkinlikte gösterilen ikinci animasyonda ise sabunla nasıl el yıkanacağı detaylı bir şekilde gösterildi. Kızılay hemşiresiyle birlikte gösterilenleri uygulama şansı yakalayan minik öğrenciler, ellerine giydikleri eldivenleri değişik renkte boyalarla sabun kullanıyormuş gibi ovaladı. Eldivenin her noktasına boya değdiğinden emin olana kadar yıkama işlemi sürdürüldü. İşlemleri başarıyla tamamlayan öğrencilerle birlikte soru-cevap etkinliği yapıldı. Bu bölümde de kimi zaman öğrenciler eğitmen hemşireye sorular sorarken, kimi zaman da eğitmenler küçük öğrencilere Kızılay ile ilgili sorular yöneltti.

Kartallı minik öğrencilerin büyük keyif alarak tamamladıkları etkinliklerle birlikte gelecek nesillerin Türk Kızılayı hakkında bilinçlendirilmeleri hedefleniyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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