Kartal’da Modfest Heyecanı

Modifiye araç tutkunlarının ikinci kez Kartal’da buluştuğu MODFEST 2022 renkli görüntülere sahne oldu.

280’den fazla modifiye edilmiş aracın yanı sıra devasa ses sistemleri, açık hava konserleri ve DJ performanslarının yer aldığı MODFEST 2022 büyük ilgi çekti.

Sabah saatlerinden itibaren alana giriş yapan otomobiller ile başlayan MODFEST 2022, akşam saatlerine kadar devam etti. Klasik otomobillerden, devasa ses sistemi olan bisiklete kadar pek çok değişik aracın yer aldığı MODFEST 2022 dans şovlarına da sahne oldu. Araç gruplarının tanıtımı ile başlayan programda

DJ performansları, müzik dinletileri, katılımcı grup ve derneklerin hediye çekilişinin yanı sıra birçok sürpriz etkinlik de festivale renk kattı. Festival kapsamında; Rap sanatçısı Sayha Masiva, Mikrofonu Delirten Adam Mc Mito, DJ Eruin, Dodo, Fatih Tekin, Cankut ve Gizem Çelebi de yer aldı.