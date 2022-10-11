banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.580,85
ALTIN
995,07
DOLAR
18,58
STERLİN
20,58
EURO
18,04
Zeytinburnu 18.Yöresel Günler’e Görkemli Veda
Son Dakika
Zeytinburnu 18.Yöresel Günler’e Görkemli Veda
UBED Öğretmenlere Bilgilerini Güncelleme Semineri Verdi (VİDEOLU)
UBED Öğretmenlere Bilgilerini Güncelleme Semineri...
Yeniden Refah Partisi Mevlid-i Nebi İçin Binlerce Kişiye Etli Pilav İkram Etti (VİDEOLU)
Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Mevlid-i Nebi...
Kayabaşı :”AKP’li”Kartoğlu’nun Yüzüne Karşı Bu Bütçede Halkımız Yok dedi…
Son Dakika
Kayabaşı :”AKP’li”Kartoğlu’nun Yüzüne Karşı Bu...

Kartal’da Modfest Heyecanı

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde Modifiyeciler ve Otomobilciler Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen MODFEST 2022, Kartal Meydanı’nda yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2022 Salı 12:16
Kartal’da Modfest Heyecanı
banner171

Modifiye araç tutkunlarının ikinci kez Kartal’da buluştuğu MODFEST 2022 renkli görüntülere sahne oldu.

280’den fazla modifiye edilmiş aracın yanı sıra devasa ses sistemleri, açık hava konserleri ve DJ performanslarının yer aldığı MODFEST 2022 büyük ilgi çekti.

Sabah saatlerinden itibaren alana giriş yapan otomobiller ile başlayan MODFEST 2022, akşam saatlerine kadar devam etti. Klasik otomobillerden, devasa ses sistemi olan bisiklete kadar pek çok değişik aracın yer aldığı MODFEST 2022 dans şovlarına da sahne oldu. Araç gruplarının tanıtımı ile başlayan programda

DJ performansları, müzik dinletileri, katılımcı grup ve derneklerin hediye çekilişinin yanı sıra birçok sürpriz etkinlik de festivale renk kattı. Festival kapsamında; Rap sanatçısı Sayha Masiva, Mikrofonu Delirten Adam Mc Mito, DJ Eruin, Dodo, Fatih Tekin, Cankut ve Gizem Çelebi de yer aldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal Belediyesi ve TEV’den Eğitimde Fırsat Eşitliğine Önemli Destek
Kartal Belediyesi ve TEV’den Eğitimde Fırsat Eşitliğine Önemli Destek
Kartal Belediyesi, Deniz Küreği Yarışları’na ev sahipliği yaptı
Kartal Belediyesi, Deniz Küreği Yarışları’na ev sahipliği yaptı
Kartal Belediyesi’nden Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü
Kartal Belediyesi’nden Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü
Kartal Yeni Bir Stada Kavuşuyor
Kartal Yeni Bir Stada Kavuşuyor
6. Uluslararası Kadın Şiiri Festivali Feminİstanbul, Kartal’da Başladı
6. Uluslararası Kadın Şiiri Festivali Feminİstanbul, Kartal’da Başladı

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169