Kartal’da 151. Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın başkanlığında Kartal Belediyesi hizmet binasında düzenlenen toplantıya; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Kartal’daki mahalle muhtarları katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



2022 Ekim Ayı oturumunun açılış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal’ın sorunlarını yöneticiler olarak imkânları en iyi şekilde değerlendirip çözmeyi ve hizmete devam etmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Başkan Gökhan Yüksel’in Başarısı Anketlere Yansıyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yapılan anketlerde yüzde 60 civarı bir oran ile İstanbul’da en başarılı belediye başkanı seçildiğini belirterek bunun çok önemli olduğunu ifade eden Aydın, Başkan Yüksel’in genç, dinamik ve tecrübeli olduğunu ve önceki dönemde meclis üyeliği ve başkan yardımcılığı yaptığını da hatırlatarak tüm bunların başarısına katkı sağlayan etmenler olduğunu vurguladı.

Kartal’da eksikleri tamamladıklarını ve pek çok projenin hayata geçtiğini söyleyen Aydın, var olan sorunların da masaya yatırılarak çözüleceğini ifade etti.

Ülkenin içinden geçtiği ekonomik durumdan dolayı aksayan projelerin de olduğunu ifade eden Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı, Cevizli Komşuluk ve Dayanışma Meydanı 2. etabının inşasının yeniden başladığını ve Yakacık Spor Merkezi inşaatının da yeninden başlayacağını açıkladı.

Toplantının devamında, muhtarlar mahalleleri ile alakalı sorun ve talepleri tek tek söz alarak iletti. İlgili başkan yardımcılarının not alarak bilgiler verdiği toplantının sonunda Başkan yardımcısı İmam Aydın, sorun ve taleplerin çözümü için en hızlı şekilde harekete geçileceğini söyledi.

Yeni Veterinerlik Binası Son Aşamada

Bu arada söz alan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, Yakacık Veteriner İşleri binasının bitirilmek üzere olduğunu, ancak yasanın yapılmasını mecbur kıldığı hayvan barınağı ile ilgili sorunlar çıktığını söyledi.

Muhtarların da yardımı ile sorunlarını aşılması halinde 45 dönümlük bir yerde saldırgan veya bakıma muhtaç hayvanların yaşayacağı bir hayvan barınağı yapacaklarını ifade eden Aksu, belediye olarak bu konuda çok istekli olduklarını ifade etti.

Aksu’dan sonra söz alan Kartal Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Ali Apaydın ise Fen İşleri Müdürlüğü’nün 16 ayrı mahallede çalışma yürüttüğünü belirterek 40 bin ton asfaltı tüm mahallelere adil, eşit ve verimli bir şekilde kullanmak istediklerini ifade etti.

Biten Projelerin Açılışı Gerçekleştirilecek

Toplantının kapanış konuşmasını ise Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın gerçekleştirerek verimli geçen toplantı için tüm muhtarlara teşekkür etti.

Kartal’ı yeniden inşa ettiklerini belirten Aydın, yenilenen Neyzen Tevfik Meydanı, Hürriyet Caddesi, gibi birçok önemli proje olduğunu söyledi.

Önümüzdeki aylarda biten projelerin açılışlarını yapacaklarını ifade eden Aydın, Kartal’ın diğer pek çok ilçede örnek gösterildiğini söyledi. Bunu muhtarlarla paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden başkan yardımcısı, katılımları için de muhtarlara teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



