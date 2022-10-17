banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.847,62
ALTIN
985,75
DOLAR
18,57
STERLİN
21,14
EURO
18,30
963 Mahalle Muhtarıyla Buluşan İmamoğlu: Devletimizin Bütün Kurumlarına Ayrıştırmadan, Kutuplaştırmadan, Bir Bütün Olarak Bakıyoruz
963 Mahalle Muhtarıyla Buluşan İmamoğlu:...
Gülden Kaya ve Reşat Ok Hayatlarını Birleştirdi
Gülden Kaya ve Reşat Ok...
Yeniden Refah Partisi Safları Sıklaştırıyor
Yeniden Refah Partisi Safları Sıklaştırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası’nın Açılışını Gerçekleştirdi
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu Millet Bahçesi...

Kartal Belediyesi’nin ‘Atıklardan Tablo Tasarım Yarışması’ Başladı

Kartal Belediyesi’nin çevre bilincini geliştirerek, geri dönüşümün yaygınlaşmasını sağlamak amacı ile düzenlediği ‘Atıklardan Tablo Tasarım Yarışması’ başladı. Yarışma kapsamında her yaştan Kartallı vatandaş, hayal dünyalarını atık malzemeler kullanarak oluşturacakları tablolara yansıtacak. Dereceye girenlere ödülleri, 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında verilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ekim 2022 Pazartesi 10:25
Kartal Belediyesi’nin ‘Atıklardan Tablo Tasarım Yarışması’ Başladı
banner171

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, başta çocuk ve gençler olmak üzere vatandaşların çevre bilincini geliştirerek, geri dönüşümün yaygınlaşmasını sağlamak amacı ile örnek bir yarışmaya imza atıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kartallı vatandaşların odağını çevreye yöneltmek, geri dönüşüm atıkları konusunda bilinçlenmelerine katkıda bulunmak ve farklı malzemeler kullanarak sanatsal çalışmalar yapmalarını sağlamak amacıyla ödüllü bir geri dönüşüm yarışması başlatan Kartal Belediyesi, ‘Atıklardan Tablo Tasarım’ adını verdiği yarışma ile her yaştan Kartallının hayal dünyasını tasarımlarına yansıtmasına olanak tanıyor.

Geri dönüşüm temalı ‘Tablo Tasarım Yarışması’na katılım sağlayacak olan vatandaşlar; ambalaj atıkları, elektrikli ve elektronik atıklar, tekstil atıkları ve ahşap atıkları gibi geri dönüşümü mümkün olan malzemeler kullanarak tablo tasarımı oluşturacak.

Yarışmada; birinciye (grup için): 2500 TL hediye çeki, birinciye (bireysel için): tablet, ikinciye (grup için): 1500 TL hediye çeki, ikinciye (bireysel için): bisiklet, üçüncüye (grup için): 1000 TL hediye çeki, üçüncüye (bireysel için): akıllı bileklik verilecek.

Son teslim tarihinin 10 Mart 2023 olduğu yarışmada katılımcılar, saat 16.00’ a kadar Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne gelerek eserlerini teslim edebilecek. Yapılan değerlendirmelerin neticesinde dereceye giren katılımcıların ödülleri ise 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında takdim edilecek.

Yarışma Şartları

1- Bu yarışmaya bireysel ya da grup halinde hazırlanan tasarımlar ile katılmak mümkündür.

2- Her birey ya da grup yalnızca 1 tablo tasarımı ile başvuru yapabilecektir.

3- Tasarımların oluşturulması aşamasında ambalaj atıkları (kâğıt, karton, cam, plastik, metal, metal/plastik kapak), elektrikli ve elektronik atıklar, tekstil atıkları, pil atıkları ve ahşap atıkları gibi geri dönüşümü mümkün atıkların kullanılması gerekmektedir.

4- Tabloların eni ve boyu 50 x 70 cm, 60 x 90 cm ya da 80 x 120 cm ölçülerinden biri olmalıdır. Tasarımların derinliği (kalınlığı) en fazla 10 cm olmalıdır. Belirtilen ölçülerden farklı ölçülerde teslim edilen tasarımlar değerlendirmeye alınmaz.

5- Tablolar en az 3 mm kalınlığında mdf, kontraplak gibi ahşap türevi zemin üzerine yapılacaktır.

6- Tabloların arkasına, sağ üst köşeye 1 adet A4 kâğıdı yapıştırılarak bu kâğıda katılımcı adı-soyadı, iletişim bilgileri, eserin adı, teslim tarihi, öğrenci ise ilave olarak okul adı ve sınıf bilgileri yazılmalıdır.

7- İlk 3 e giren eser sahipleri ödüllendirilecektir. Bireysel ya da grup halinde katılım fark etmeksizin yalnızca dereceye giren 3 eser ödüllendirilecektir.

8- Katılımcılar, tasarımlarını en geç 10.03.2023 Cuma günü saat 16:00 a kadar Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne teslim edecektir.

9- Katılımcıların tasarımları İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonca değerlendirilerek dereceye girenler tayin edilecektir.

10- Dereceye giren katılımcıların ödülleri, 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında takdim edilecektir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal’da, Uğur Mumcu Mahallesi’nin İmar Sorunu Tarihe Karışıyor
Kartal’da, Uğur Mumcu Mahallesi’nin İmar Sorunu Tarihe Karışıyor
Kartal Belediyesi’nin, 2023 Performans Programı ve Bütçesi Kabul Edildi
Kartal Belediyesi’nin, 2023 Performans Programı ve Bütçesi Kabul Edildi
Merhum Cemal Şahan Vefatının 4. Yılında Mezarı Başında Anıldı
Merhum Cemal Şahan Vefatının 4. Yılında Mezarı Başında Anıldı
Kartal’da Modfest Heyecanı
Kartal’da Modfest Heyecanı
Kartal Belediyesi ve TEV’den Eğitimde Fırsat Eşitliğine Önemli Destek
Kartal Belediyesi ve TEV’den Eğitimde Fırsat Eşitliğine Önemli Destek

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169