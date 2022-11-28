Kartal Belediyesi’nden Öğretmenler Günü’nde Anlamlı Ziyaret

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve Birim Müdürlerinden oluşan heyet, Kartal’daki okulları ve Kartal Belediyesi’ne ait kreşleri ziyaret ederek öğretmenleri bu anlamlı günlerinde yalnız bırakmadı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in, “Sizler çocuklarımızı ve geleceğimizi emanet ettiğimiz aydınlık geleceğin mimarlarısınız” diyerek öğretmenler günü mesajını ve selamlarını ileten Kartal Belediyesi yöneticileri, bu özel günde eğitimin önemine bir kez daha vurgu yaptı. Eğitim yaşamında emekleriyle ve özverileriyle iz bırakan öğretmenlerin bu özel günlerini kutlayarak, yanlarında olduklarını ifade etti. Ziyaretler sırasında öğretmen ve idarecilere Kartal Belediyesi’nin hediyesi olan kahve makineleri takdim edildi.

Öğretmenler ve idareciler, öğretmenler günü nedeniyle yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve Kartal Belediyesi yönetimine teşekkür etti.