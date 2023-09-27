Kartal Belediyesi’nden Mevlid Kandili’nde Vatandaşlara Hayır Lokması İkramı

. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm İslam âleminin Mevlid Kandili’ni kutlayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hayır lokması dağıtımı; Aziz Mahmut Hudai, Adnan Kahveci ve Hürriyet Mahallesi Merkezi Camilerinin önünde pişirilerek, mobil ikram araçlarından cami cemaatine ve vatandaşlara ikram edildi.

Lokma dağıtımı yapan ekipler, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in vatandaşlara selamlarını ileterek, kandillerini kutladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Mevlid Kandili’nin hayırlara vesile olmasını dileyerek;

“Mevlid Kandili, müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan müstesna bir gecedir. Bu anlamlı gecede bir araya gelerek, manevi duygularımızı paylaşmak ve birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Kartal Belediyesi olarak, bu özel gecede vatandaşlarımızın yanında olmak istedik. Bu vesileyle, tüm İslam âleminin Mevlid Kandili'ni kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.