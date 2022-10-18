Kartal Belediyesi’nden Çanakkale ve Edirne’ye Kültür Turları

Kahramanlık Destanının Yazıldığı Çanakkale’de Duygu Dolu Anlar Yaşandı

Kartal Belediyesi’ne ait araçlarla kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale’ye hareket eden Kartallı vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla birlikte Çanakkale Savaşı’nın gerçekleştiği Eceabat’ta kahvaltı etti. Hemen ardından tura başlayan Kartallılar, Gelibolu Yarımadası’nın Marmara’ya açılan kapısı sayılan Rumeli Mecidiye Tabyası ve Şahindere Şehitliği’ni ziyaret etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Türk kahramanlarının destan yazdığı Çanakkale kültür turunun bir sonraki durağı ise Şehitler Abidesi oldu. Şehitler Abidesi’nde Atatürk ve şehit arkadaşlarına dua eden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Tur programı kapsamında Kartallı vatandaşlar, Kartal Belediyesi tarafından ikram edilen öğle yemeğini ise Alçıtepe’de yedi. Çanakkale ruhunu içlerinde hisseden vatandaşlar daha sonra bütün askerleri şehit düşen ve tüm dünyaya Çanakkale’nin geçilmeyeceğini gösteren 57. Alayı ziyaret etti. Çanakkale kültür turu, Çanakkale Savaşı destanının yazıldığı Conk Bayırı ziyareti ile son buldu.

Kartallı Vatandaşlar Şehirlerin Sultanı Edirne’yi Ziyaret Etti

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen bir diğer kültür turu ise şehirlerin sultanı Edirne’ye oldu. Kartallı vatandaşlar, günün ilk ışıklarını tarihi Meriç Köprüsü’nde karşıladıktan sonra, Lozan Caddesi boyunca ilerleyerek Lozan Barış Antlaşması ile tekrar Türk topraklarına kazandırılan Karaağaç Mahallesi’ndeki Lozan Anıtı ve Tarihi Tren Garı’nı ziyaret etti.

Osmanlı döneminde akıl ve ruh sağlığı bozuk hastaların su ve müzik sesi ile güzel kokuların etkisiyle tedavi edildiği II.Bayezid Külliyesi-Sağlık Müzesi’ne giden vatandaşlar burada darüşşifayı ve tıbbiyeli öğrencilerin eğitim aldıkları medreseleri de gezdi. Kartal Belediyesi tarafından ikram edilen Edirne’nin meşhur tava ciğerini tadan Kartallı vatandaşlar, Mimar Sinan’ın ustalık eseri Edirne’nin gözbebeği Selimiye Cami ve Ulu Cami’yi de ziyaret etti. Kültür turunun ardından tura katılan Kartallılar, Edirne’nin tarihi çarşılarını da gezme fırsatı yakaladı.

Kartallı Komşularından Gökhan Yüksel’e Teşekkür

Çanakkale ve Edirne’ye yapılan kültür turuna katılan vatandaşlar, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kartal Belediyesi’ne ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti. Çanakkale ve Edirne kültür turları önümüzdeki günlerde de hafta sonu yapılmaya devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )