Kartal Belediyesi’nde Cumhuriyet’in 100. Yılı Seramik Sergisi Açıldı

Kartal Halk Eğitim Merkezi’nde eğitmen Nuray Aksöz rehberliğinde uzun bir süredir eğitim gören kursiyerlerin Cumhuriyet’in 100. Yılı onuruna yaptığı seramik eserlerden oluşan sergi, Kartal Belediyesi fuaye alanında açıldı. Serginin açılışını Kartal Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfullah Kırtay ve davetliler gerçekleştirdi. Açılışta kursiyerler adına eğitmen Nuray Aksöz’e buket takdiminde bulunuldu. Deprem felaketini hatırlatan seramik eserlerin de yer aldığı sergi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Öte yandan pek çok farklı seramik eserin sergilendiği sergideki eserlerden bazılarının geliri ise deprem bölgesine bağışlanacak.

20’den fazla kursiyerin emeğin ürünü sergi 1 hafta boyunca Kartal Belediyesi fuaye alanında açık kalacak.