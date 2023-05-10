banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.541,00
ALTIN
1.285,57
DOLAR
19,54
STERLİN
24,81
EURO
21,50
İstanbul, İmamoğlu’nu Bağrına Bastı
Kemal Kılıçdaroğlu Bolu'da Halk'a Konuştu
Son Dakika
Kemal Kılıçdaroğlu Bolu'da Halk'a Konuştu
Konya, İmamoğlu'nu ‘Gül Yağmuruna Tuttu
Konya, İmamoğlu'nu ‘Gül Yağmuruna Tuttu
İmamaoğlu : Erzurum Valisi, Emniyet Müdürü ve Belediye Başkanı'nın Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacak
Son Dakika
İmamaoğlu : Erzurum Valisi, Emniyet...

Kartal Belediyesi’nde Cumhuriyet’in 100. Yılı Seramik Sergisi Açıldı

Kartal Halk Eğitim Merkezi’nde eğitmen Nuray Aksöz rehberliğinde uzun bir süredir eğitim gören kursiyerlerin Cumhuriyet’in 100. Yılı onuruna yaptığı seramik eserlerden oluşan sergi, Kartal Belediyesi fuaye alanında açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Mayıs 2023 Çarşamba 10:39
Kartal Belediyesi’nde Cumhuriyet’in 100. Yılı Seramik Sergisi Açıldı
banner171

Kartal Halk Eğitim Merkezi’nde eğitmen Nuray Aksöz rehberliğinde uzun bir süredir eğitim gören kursiyerlerin Cumhuriyet’in 100. Yılı onuruna yaptığı seramik eserlerden oluşan sergi, Kartal Belediyesi fuaye alanında açıldı. Serginin açılışını Kartal Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfullah Kırtay ve davetliler gerçekleştirdi. Açılışta kursiyerler adına eğitmen Nuray Aksöz’e buket takdiminde bulunuldu. Deprem felaketini hatırlatan seramik eserlerin de yer aldığı sergi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Öte yandan pek çok farklı seramik eserin sergilendiği sergideki eserlerden bazılarının geliri ise deprem bölgesine bağışlanacak.

20’den fazla kursiyerin emeğin ürünü sergi 1 hafta boyunca Kartal Belediyesi fuaye alanında açık kalacak.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal Kitap Fuarı, Kitapseverler İle Buluşmak İçin Gün Sayıyor
Kartal Kitap Fuarı, Kitapseverler İle Buluşmak İçin Gün Sayıyor
“Mahallede Şenlik Var” Panayırı ile Kartal’ın Sokakları Renkleniyor
“Mahallede Şenlik Var” Panayırı ile Kartal’ın Sokakları Renkleniyor
Uğur Mumcu Mahallesi Site Yöneticilerine Plan Değişikliği Bilgilendirme Toplantısı
Uğur Mumcu Mahallesi Site Yöneticilerine Plan Değişikliği Bilgilendirme Toplantısı
Kartallı Çocuklar Mahalle Şenliklerinde Buluşuyor
Kartallı Çocuklar Mahalle Şenliklerinde Buluşuyor
Başkan Yüksel: “Kartal’ın Altyapısı Tamamlanana Kadar Çalışmaya Devam”
Başkan Yüksel: “Kartal’ın Altyapısı Tamamlanana Kadar Çalışmaya Devam”

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169