Kartal Belediyesi’nde Bowling Turnuvası Heyecanı

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen ve iki gün süren turnuva; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Danışmanları, Birim Müdürleri ve belediye birimleri olarak 4 ayrı branşta düzenlendi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Turnuvanın ilk gününde belediyenin tüm birimleri, ikinci gün ise; Başkan Yardımcıları ve Danışmanları, Birim Müdürleri ve finale kalan belediye birimleri yarıştı.

Turnuvada, Dereceye Girenlere Kupa Töreni

Turnuvanın sonunda ise, dereceye giren tüm yarışmacılar için bir ödül töreni gerçekleştirildi. Törende, dereceye giren yarışmacılar, kupa ödüllerini belediye yöneticilerinin elinden aldı.

Kartal Belediyesi, ‘Yeni Yıla Merhaba’ Bowling Turnuvası’nın “Birimler” kategorisinin birincisi 900 puan ile Kartansaş olurken, Zabıta Müdürlüğü 895 puan ile ikinci, Yapı Kontrol Müdürlüğü 853 puan ile üçüncü, Yazı İşleri Müdürlüğü ise 818 puan ile dördüncü oldu.

“Başkan Yardımcıları” kategorisinde 241 puan ile berabere kalan Oktay Aksu ve Ali Apaydın arasında daha sonra oynanan oyunun neticesinde Oktay Aksu birinci, Ali Apaydın ikinci, İmam Aydın 204 puan ile üçüncü ve Adem Uçar 181 puan ile dördüncülüğü elde ederken;

“Başkan Danışmanları” kategorisinde Düzgün Çapar 220 puan ile birinci olurken Erdal Kıskanç 164 ile ikinci oldu.

Son olarak “Birim Müdürleri”nin yarıştığı turnuvada Sivil Savunma Uzmanlığı Müdürü Nurettin Canpolat 216 puan ile birinci, Fen İşleri Müdürü Özgür Sevindik 205 Puan ile ikinci ve Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Çoban ise 194 puanla üçüncülük elde etti.