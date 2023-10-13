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Kartal Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Başlıyor

Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile mesleği olmayanlara meslek edindirmek ve mesleği olanlara da ilgi alanları doğrultusunda beceri kazandırmak amacıyla ilçe genelinde kurs kayıtları başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2023 Cuma 11:51
Kartal Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Başlıyor
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Mesleki olarak verilecek olan kurslar, Hürriyet, Yakacık, Soğanlık, Uğur Mumcu Kültür Merkezi ve
Topselvi Barış Manço Kütüphanesi olmak üzere 5 ayrı noktada yapılacak. Kurslara başvurular Kartal
Belediyesi’nin internet sitesi www.kartal.bel.tr üzerinden yapılabilecek.

Mesleki olarak verilecek ve 18 yaş üstü başvuruların yapılabileceği kurslarda; okul öncesi çocuk gelişimi ve
eğitimi, aşçı yardımcılığı, pastacı yardımcılığı mefruşat/giyim, el nakışı, çini kursu, giyim/kalıp, iğne oyası,
protez tırnak, kalıcı makyaj ve sepet örümü olmak üzere farklı branşlarda kurslar düzenlenecek. Yapılacak
olan kurslar ile hem meslek edindirme hem de ilgi alanlarının değerlendirilmesi sağlanarak iş istihdamının
da kapısı aralanmış olacak.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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