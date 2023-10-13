Kartal Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Başlıyor

Mesleki olarak verilecek olan kurslar, Hürriyet, Yakacık, Soğanlık, Uğur Mumcu Kültür Merkezi ve

Topselvi Barış Manço Kütüphanesi olmak üzere 5 ayrı noktada yapılacak. Kurslara başvurular Kartal

Belediyesi’nin internet sitesi www.kartal.bel.tr üzerinden yapılabilecek.

Mesleki olarak verilecek ve 18 yaş üstü başvuruların yapılabileceği kurslarda; okul öncesi çocuk gelişimi ve

eğitimi, aşçı yardımcılığı, pastacı yardımcılığı mefruşat/giyim, el nakışı, çini kursu, giyim/kalıp, iğne oyası,

protez tırnak, kalıcı makyaj ve sepet örümü olmak üzere farklı branşlarda kurslar düzenlenecek. Yapılacak

olan kurslar ile hem meslek edindirme hem de ilgi alanlarının değerlendirilmesi sağlanarak iş istihdamının

da kapısı aralanmış olacak.